Раскрыта личность погибшей в Дагестане туристки Жительница ДНР погибла во время туристической поездки на лодке в Дагестане

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Погибшей во время туристической поездки в Сулакском каньоне оказалась 32-летняя уроженка Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, женщина приехала на отдых из города Енакиево.

Отмечается, что роковая поездка стоила ей 3000 рублей. Всего на борту находилось восемь пассажиров, у всех были спасательные жилеты. Еще четыре человека получили ушибы, в частности, семейная пара из Калуги и еще одна туристка из Рыбинска.

Ранее стало известно, что лодка с туристами перевернулась во время экскурсии в Сулакском каньоне в Дагестане. Отмечалось, что во время выполнения поворота лодку на большой скорости занесло, она опрокинулась. При этом в региональном МЧС рассказали, что туристический катер столкнулся со скалой, после чего перевернулся. В ведомстве подтвердили, что погибла женщина 1992 года рождения, еще четверым пострадавшим медики оказывают помощь.

В конце марта прогулочный батискаф «Синдбад» с россиянами потерпел крушение у берегов Хургады в Египте. По предварительным данным, погибли четыре человека. На борту также были дети. Крушение произошло во время экскурсии с осмотром кораллового рифа. Пострадавших доставили в больницы Хургады.