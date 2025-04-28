Лодка с туристами перевернулась во время экстремальной поездки в Дагестане

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Лодка с восемью туристами перевернулась во время экскурсии в Сулакском каньоне в Дагестане, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в результате инцидента погибла 32-летняя женщина из ДНР.

Отмечается, что во время выполнения поворота лодку на большой скорости занесло, она опрокинулась. Все пассажиры оказались в воде, у четверых из них ушибы и царапины. Как выяснил канал, у всех были спасательные жилеты.

При этом в МЧС России рассказали, что туристический катер столкнулся со скалой, после чего перевернулся. В ведомстве подтвердили, что погибла женщина 1992 года рождения, еще четверым пострадавшим медики оказывают помощь.

Ранее на Эльбрусе нашли тела двоих погибших альпинистов. Поисково-спасательные работы на месте, где застряли иностранные туристы, завершены.

Незарегистрированная туристическая группа из пяти человек на высоте 5,3 километра запросила помощь. Оказалось, что у двоих из них случилась горная болезнь. К поисковой операции были привлечены 16 сотрудников и три единицы техники. Работы осложнялись глубокими сугробами, сильным ветром и ограниченной видимостью.

В феврале стало известно, что два туриста из России погибли во время плавания у берегов Филиппин. Отмечается, что одного из них растерзала акула.