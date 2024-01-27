«Город содрогнулся от мощного грохота орудий»: как сняли блокаду Ленинграда

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Блокадный Ленинград. Батарея зенитных орудий у Исаакиевского собора ведет огонь, отражая ночной налет немецкой авиации

Город трех революций, больше двух лет «оторванный» от СССР нацистской блокадой в годы Второй мировой войны, был освобожден 80 лет назад. Это произошло в ходе Ленинградско-Новгородской операции, уничтожившей основные силы группы армий «Север». Окончательное снятие блокады ленинградцы вспоминали с огромной радостью. Салют по этому случаю был одним из самых главных событий за время войны, сопоставимым только с Днем победы. Как была снята блокада Ленинграда — в материале NEWS.ru.

Как Красная армия шла к снятию блокады

К зиме 1944 года ситуация на восточном фронте сложилась полностью в пользу СССР. Произошел коренной перелом в войне. Вермахт и его союзники быстро отступали по всем направлениям, кроме северо-западного.

Зимой 1943 года Красная армия сумела пробить кольцо блокады вокруг Ленинграда. Был взят Шлиссельбург. Город впервые стал снабжаться по земле. Но до полной деблокады было далеко. Проводимые Волховским и Ленинградским фронтом наступательные операции были не очень успешными. Нацисты окапывались. Вокруг города выросла эшелонированная оборона, которую было не так-то просто взломать.

В сентябре-октябре 1943 года Ставка и командование двух фронтов под руководством генералов Леонида Говорова (Ленинградский фронт) и Кирилла Мерецкова (Волховский фронт) приступили к планированию наступательной операции по окончательному снятию блокады с города. Приходили новые подкрепления. Пополнялись танковые войска, в которых легкие Т-60 и Т-70 заменялись на средние Т-34. Усиливалась артиллерия. Войска вывозились вглубь страны, подальше от фронта, где в течение более полугода тренировались на полигонах для уличных боев.

Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости Оборона Ленинграда

Первоначальный план по стратегическому охвату и разгрому группы армий «Север» был изменен в пользу окружения отдельных армий вермахта, их разгрома и освобождения Ленинградской области. 14 января 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов при содействии Балтийского флота начали Ленинградско-Новгородскую операцию. Уже к 21 января был освобожден Новгород, а 26 января — Гатчина. Красная армия в те дни успешно развивала наступления на запад по направлению к Кингисеппу, зачищала от нацистов балтийское побережье и окружило части 18-й армии вермахта.

«И вот январь 1944 года. Мы орали, смеялись, прыгали, обнимались. Откуда брались силы? И самое главное — мы твердо знали, что победа не за горами. Вечером город содрогнулся от гула летящих снарядов, от мощного грохота орудий. Это тысячи снарядов рвались за пределами нашего города. Это войска Ленинградского фронта вместе с кораблями Балтфлота погнали прочь непрошеных „гостей“. Наступил долгожданный час расплаты за страдания, за кровь и слёзы, за смерть родных и близких, за разрушенный город», — описывала свои чувства блокадница Тамара Петрова.

Что происходило в Ленинграде в последние дни блокады

Победы Красной армии на пути к снятию блокады Северной столицы фиксировались в дневниках ленинградцев.

«24 января. Наша армия взяла Петергоф, Красное Село, Стрельну, Урицк. На днях возьмем Пушкин и Гатчину. Наши соседи взяли Мгу, Волхов. Еще несколько дней — и Ленинград будет полностью недосягаем для артобстрелов. Двигаемся вперед», — писала в своих записных книжках Клавдия Семенова.

Другая жительница Ленинграда, Елизавета Доброва, вспоминала, что сначала горожане «терялись в догадках, задавая вопрос: «Что это за беспрестанный гул?»

«Потом, особенно в темное время суток, было видно зарево вспышек и слышно: идет бой, жестокий, упорный и долгий — это заговорил фронт по всей границе города», — констатировала события Доброва.

К 1 февраля 1944 года продвижение красноармейцев составило более 120–140 км. Практически вся Ленинградская, а также часть современных Псковской и Новгородской областей были освобождены. Наконец 27 января 1944 года в приказе войскам командующий генерал Говоров поздравил советских бойцов с «днем великой победы под Ленинградом».

Как жители встретили день снятия блокады

Большинство ленинградцев, выживших после блокадных лет, понимали, что в январе 1944 года происходит историческое событие. Масштаб наступления миллионного войска был таков, что его заметили все жители.

Фото: Григорий Чертов/РИА Новости Ленинградцы работают на воскреснике по очистке города на проспекте Володарского

«15 числа утром раздалась канонада. Сначала мы думали, что это зенитки, так как виден был огонь в южном направлении, а потом поняли, что это наши войска двинулись на прорыв под Ленинградом. В мастерской собрались женщины — жены фронтовиков. Сердце замирало от чувства чего-то особенного, большого и волнующего, совершавшегося в эти минуты. Мы были с нашими защитниками всем сердцем. Потом день шел обычным чередом, а вечером целый фейерверк в юго-западном направлении. Это наши брали Петергоф и проч.», — записала 22 января в своих дневниках Зинаида Рыжкова.

Успехи на фронте воодушевляли горожан. Ленинградец Федор Ешугов не скрывал радости в своих записях от 19 января.

«Радостное известие о прорыве нашими войсками укрепленной полосы фашистских войск под Ленинградом и освобождении Красного Села, Дудергофа, Петергофа, Ропши встречено всеми ленинградцами с большой радостью и энтузиазмом. Пришел день радости, которого мы ждали больше двух лет. Неописуемая радость для нас, ленинградцев, понятна только нам, жившим так долго под обстрелом фашистских мерзавцев», — писал Ешугов.

Наконец 27 января 1944 года было объявлено, что блокада Ленинграда полностью снята. В этот день в 20:00 был дан торжественный салют.

«Конечно, тот салют не был таким пышным, как сейчас, но это был наш салют в честь нашей Победы! В честь нашего освобождения! Все, кто был там в то время, ликовали: обнимались, целовались, кричали „Ура!“, плакали от счастья и одновременно от горя — ведь столько потерь. Столько переживаний! Это незабываемо!» — вспоминала спустя несколько десятилетий Елизавета Доброва, пережившая блокаду школьницей.

«Наконец наступил долгожданный день — 27 января 1944 года, день снятия блокады Ленинграда! 224 орудия салютовали воинам Ленинградского фронта. Люди обнимались, поздравляли друг друга, радость и ликование «со слезами на глазах», — рассказывала в своих воспоминаниях врач-психиатр Хая Левина.

Фото: Борис Лосин/РИА Новости После снятия блокады Ленинграда жители города снимают защитные укрытия с домов на Садовой улице. Слева здание Гостиного двора

Опыт блокады сильно сказывался на пережитом. Эсфирь Коган школьницей пережила самые голодные зимы Ленинграда: «После войны у меня появилась такая привычка. 27 января, в годовщину снятия блокады Ленинграда, я нахожу самую большую и красивую витрину хлебного магазина, долго стою и любуюсь: как много разного хлеба, как все это вкусно, красиво».

Ужас, который преследовал город 872 дня, завершился, а Красная армия добилась перелома на самом сложном участке фронта.

Фото: Нордштейн Семен/ТАСС 18 января 1943 года. Встреча бойцов и командиров Волховского и Ленинградского фронтов в Рабочем поселке № 1 после прорыва блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны Фото: Нордштейн Семен/ТАСС 18 января 1943 года. Встреча бойцов и командиров Волховского и Ленинградского фронтов в Рабочем поселке № 1 после прорыва блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны Фото: Борис Кудояров/РИА Новости 1 декабря 1941 года. Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте Фото: Борис Кудояров/РИА Новости 1 декабря 1941 года. Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся после артобстрела в пробоинах в асфальте Фото: Global Look Press Дорога жизни — во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль — через Ладожское озеро Фото: Global Look Press Дорога жизни — во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль — через Ладожское озеро Фото: Борис Лосин/РИА Новости 1 декабря 1941 года. Гражданское население на строительстве оборонительных рубежей. Блокада Ленинграда Фото: Борис Лосин/РИА Новости 1 декабря 1941 года. Гражданское население на строительстве оборонительных рубежей. Блокада Ленинграда Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Оборона Ленинграда. Аэростаты на улицах города, октябрь 1941 года Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Оборона Ленинграда. Аэростаты на улицах города, октябрь 1941 года Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости На переднем крае обороны города Ленинграда. Замаскированный тяжёлый танк КВ-1 на Московском шоссе у Дома Советов Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости На переднем крае обороны города Ленинграда. Замаскированный тяжёлый танк КВ-1 на Московском шоссе у Дома Советов Фото: Израиль Озерский/РИА Новости Работа по сохранению памятников в блокадном Ленинграде. Памятник Петру I («Медный всадник») на площади Декабристов укрывают мешками с землёй и песком, обшивают брёвнами и досками Фото: Израиль Озерский/РИА Новости Работа по сохранению памятников в блокадном Ленинграде. Памятник Петру I («Медный всадник») на площади Декабристов укрывают мешками с землёй и песком, обшивают брёвнами и досками Фото: Мазелев Рафаил/ТАСС Дорога жизни — доставка грузов в осажденный Ленинград по льду Ладожского озера во время Великой Отечественной войны. Точная дата съемки не установлена Фото: Мазелев Рафаил/ТАСС Дорога жизни — доставка грузов в осажденный Ленинград по льду Ладожского озера во время Великой Отечественной войны. Точная дата съемки не установлена Фото: Василий Федосеев/ТАСС Воспитанники детских яслей № 237 Куйбышевского райздравотдела на прогулке у Музея истории религии и атеизма, расположенного в Казанском соборе, в дни блокады города немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны Фото: Василий Федосеев/ТАСС Воспитанники детских яслей № 237 Куйбышевского райздравотдела на прогулке у Музея истории религии и атеизма, расположенного в Казанском соборе, в дни блокады города немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны Фото: Global Look Press Во время блокады Дорога жизни являлась единственной транспортной магистралью, по которой осуществлялась поставка продовольствия в осажденный город Фото: Global Look Press Во время блокады Дорога жизни являлась единственной транспортной магистралью, по которой осуществлялась поставка продовольствия в осажденный город Фото: Борис Кудояров/РИА Новости Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 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