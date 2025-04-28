Киркоров обратился в суд из-за «половой» проблемы Фонтанка: Киркоров через суд требует у бизнесмена из Петербурга 10 млн рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Telegram-канал Фонтанка SPB сообщает, что певец Филипп Киркоров судится с предпринимателем из Санкт-Петербурга из-за некачественно сделанного пола в его квартире, звезда добивается выплаты в размере 10 млн рублей. В материале сказано, что речь идет об убытках знаменитости за бракованные материалы и монтаж с нарушением строительных норм.

По данным канала, дело рассматривает Калининский районный суд. Следующее заседание состоится 30 апреля. Певец выступил в суде в прошлую пятницу, 25 апреля.

До этого сообщалось, что Федеральная налоговая служба России подала в суд на покойного отца Филиппа Киркорова. Бедрос Филиппович ушел из жизни 18 марта, а 31 марта в суд поступило дело о задолженности по налогам в размере 31 тысячи рублей. Суд, как уточняется, отказал в принятии заявления.

Ранее Киркоров назвал себя птицей Фениксом после происшествия с фейерверком на концерте в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» признался, что на сцене его поджарили таким образом впервые. До этого в Сети появились кадры, на которых можно увидеть, что звезда стоит на подвесной «качеле», которая спускает его вниз на сцену. За спиной у певца при этом горел фейерверк.