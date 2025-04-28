В Раде подтвердили причастность Киева к убийству офицера Генштаба ВС России Нардеп Костенко: убийство Москалика было организовано спецслужбами Украины

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Убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика было организовано украинскими спецслужбами, подтвердил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. По его словам, которые передает украинское издание «Страна.ua», Киев продолжит подобную деятельность даже тогда, когда конфликт закончится.

Это правильная работа наших спецслужб. Даже если в ближайшее время мы дойдем до прекращения войны, работа спецслужб только начнется. И это направление <...> будет основной задачей наших спецслужб и развитием нашей Службы безопасности Украины в ближайшие 10, 20, 30 лет — сколько потребуется, — сказал Костенко.

Ранее обвиняемый в убийстве Ярослава Москалика Игнат Кузин признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины. Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко отметила, что, по предварительным данным, за преступление ему пообещали $18 тысяч (почти 1,5 млн рублей). Кузину предъявлено обвинение в теракте. Он признался в совершении преступления.

Кузин на допросе рассказал, что приехал в Россию в сентябре 2023 года и проживал на территории Московского региона в ожидании указаний от СБУ. Спустя год он начал слежку за Москаликом. Впоследствии Кузин приобрел автомобиль Volkswagen Golf и за месяц до планируемого теракта припарковал его у подъезда. Компоненты взрывного устройства он получил в марте 2025 года в тайнике на территории Балашихи.