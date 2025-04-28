Стоматолог высказалась об идее выращивать зубы в челюсти свиньи Стоматолог Александровская назвала прорывом выращивание зубов в челюсти свиньи

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Ученые вырастили человеческие зубы в челюсти свиньи. Стоматолог Людмила Александровская в беседе с «Газетой.Ru» назвала это прорывом, однако отметила, что технология потребует минимум пять лет испытаний, прежде чем ее внедрят в клиниках.

Я вижу в этом исследовании революционный потенциал. Впервые мы говорим не о замене, а о восстановлении утраченного зуба с нуля. Это меняет парадигму: вместо «ремонта» пациент получает новый орган, идентичный природному, — высказалась Александровская.

Она отметила, что на начальном этапе внедрения технология окажется дорогой из-за сложного процесса получения клеточного материала и создания персонализированной матрицы. Кроме того, высокая стоимость будет связана с отсутствием развитой инфраструктуры для массового производства, добавила врач. Она предположила, что только спустя 10-15 лет после внедрения метод может стать доступнее.

Американские ученые ранее вырастили полноценные зубные ткани у свиней, используя комбинацию человеческих и свиных клеток. Разработка может привести к созданию биологических аналогов зубов, которые в будущем смогут полностью заменить синтетические имплантаты.