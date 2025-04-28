Административное здание вспыхнуло в центре Москвы и попало на видео Сотрудники МЧС потушили пожар в административном здании в центре Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул в административном здании на улице Покровка в центре Москвы, сообщила пресс-служба МЧС России, опубликовав соответствующие кадры. В настоящее время пламя потушено, борьбу с огнем вели 60 пожарных на 12 единицах спецтехники.

Инцидент произошел в административном двухэтажном здании, пламя охватило помещение на втором этаже. На опубликованных кадрах видно, что тушение огня осложнялось расположением здания — пожарные были вынуждены заехать в небольшой двор.

Пожар ликвидирован, — сообщили позднее спасатели.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал кадры мощного пожара, вспыхнувшего на территории банного комплекса «Банная усадьба» в Москве. Площадь составила около 1,5 тысячи квадратных метров. К месту происшествия вылетели два вертолета Ка-32 и приведен в готовность пожарный поезд. Из близлежащих зданий эвакуировали порядка 25 человек.

До этого стало известно, что восемь строений, в том числе четыре жилых дома, загорелись в поселке Таежное в Красноярском крае. Там отметили, что ветер способствовал быстрому распространению огня. Общая площадь пожара составляла 900 квадратных метров. На месте работали более 70 специалистов и 16 единиц техники.