Корейский спецназ Путина: как элита Ким Чен Ына помогла РФ разгромить ВСУ

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Ким Чен Ын пообещал возвести в Пхеньяне монумент в память о солдатах КНДР, павших при освобождении Курской области. Глава Северной Кореи объявил всех участников операции героями. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил союзников, а его пресс-служба не исключила, что ВС РФ помогут КНДР в будущем. Почему северокорейcкие бойцы воевали на стороне России, какую роль они сыграли на поле боя, какой опыт получила армия, не воевавшая с 1953 года, — в материале NEWS.ru.

Почему КНДР направила военных в Россию

В понедельник, 28 апреля, Северная Корея признала факт участия своих войск в боях на стороне России на основании договора о стратегическом партнерстве двух стран. По данным ЦТАК, Ким Чен Ын пришел к выводу, что ситуация в Курской области подпадает под действие 4 статьи соглашения с Москвой. По этой причине он приказал направить военных в зону боевых действий по согласованию с Москвой.

Ким Чен Ын похвалил северокорейские войска за успешное завершение операции по освобождению Курской области от ВСУ.

«Те, кто сражался за справедливость, — все герои и представители чести Родины. Боевой дух и героизм воинов, прославивших честь сильного победителя, будут вечно светить на пьедестале чести для будущих поколений», — заявил он. Политик также анонсировал установку памятника павшим северокорейским солдатам в Пхеньяне.

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26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов впервые подтвердил, что военные КНДР приняли участие в разгроме ВСУ в Курской области. По его словам, они проявили мужество и героизм. Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении последнего населенного пункта Курской области — села Горналь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Герасимов

Что предусматривает договор между Россией и Северной Кореей

28 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва при необходимости окажет помощь КНДР в соответствии с договором двух стран. По его словам, участие северокорейских солдат в операции по освобождению Курской области продемонстрировало, насколько эффективно функционирует это соглашение.

«У нас же действует договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь друг другу», — сказал Песков.

В СМИ появились фото- и видеосвидетельства нахождения военных КНДР в Курской области. Так, военкор Александр Гармаев опубликовал в своем Telegram-канале снимки бойцов из Северной Кореи, предположительно, сделанные осенью. В свою очередь, Минобороны РФ показало видеокадры боевой подготовки солдат КНДР, участвовавших в освобождении Курской области. Они отрабатывали штурмовые действия. Военная техника в кадре отсутствовала.

19 июня прошлого года Путин и Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае нападения какой-либо страны на одного из участников. Тогда Путин подчеркнул, что Москва не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР. В начале декабря документ вступил в силу.

Какую бронетехнику привезли в Курск солдаты КНДР

Отправив войска в Курскую область, Пхеньян сдержал обещания, которые дал Москве еще до проникновения бойцов ВСУ на территорию региона, отметил в разговоре с NEWS.ru военкор Борис Рожин.

«Северная Корея рассчитывает получить выгоду от сотрудничества с нашей страной. В том числе это ценный боевой опыт, возможность обкатать свои силы в современной войне, выявить недостатки, которые можно будет устранить, посмотреть, какие новые технологии внедрить», — сказал эксперт.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран

Он отметил, что северные корейцы сыграли немаловажную роль в Курской области. Они помогли освободить несколько населенных пунктов, что привело к ускорению хода боевых действий. Неслучайно Путин выразил им благодарность, высказал мнение Рожин.

«Некоторые утверждают, что на поле боя они были штурмовиками, их другая часть работала только с дронами. Предположительно, северные корейцы применялись и как пехота, и как спецназ. Солдаты КНДР также обслуживали привезенную с собой военную технику. Насколько мне известно, это были САУ, РСЗО и ОТРК (оперативно-тактический ракетный комплекс)», — высказал мнение Рожин.

Первые сообщения об отправке войск КНДР в Курскую область появились в октябре 2024 года. В ноябре военкоры сообщили, что северокорейская военная техника находилась в регионе. Речь шла о самоходных артиллерийских установках M1989 Koksan, которые Пхеньян, предположительно, передал Москве. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В конце декабря в Южной Корее сообщили, что ВСУ захватили в плен несколько солдат КНДР. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Когда в последний раз армия КНДР получила боевой опыт

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Ким Ен Ун заявил, что Пхеньян не руководствовался соображениями о выгоде, отправляя солдат под Курск.

«КНДР не руководствуется соображениями прямой пользы. Союзная Россия нуждалась в помощи. Мы подписали договор, в котором сказано: если одна из сторон подвергнется внешней агрессии, другая придет на помощь всеми имеющимися средствами. Украинские войска напали на Курскую область, на территорию России», — пояснил NEWS.ru кореевед.

Ким Ен Ун напомнил, что армия КНДР не воевала с 1953 года. Она впервые получила масштабный опыт современных боев в Курской области. Эксперт не назвал численность военных Северной Кореи, участвовавших в операциях на российской территории.

«Сотни или тысячи? Южнокорейцы говорили об 11 тысячах, а украинцы — о 50 тысячах. Со временем мы узнаем точные данные», — сказал собеседник.

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