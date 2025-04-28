КНДР подтвердила отправку войск в Россию Yonhap: власти КНДР официально подтвердили отправку солдат в Россию

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Северная Корея официально заявила о направлении своих войск в Россию на основании договора о стратегическом партнерстве. Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на СМИ КНДР, решение принято северокорейским лидером Ким Чен Ыном из-за оценки текущей военно-политической обстановки, которая, по его мнению, подпадает под действие статьи 4 соглашения между двумя странами.

Ким Чен Ын уведомил российскую сторону о готовности направить Вооруженные силы КНДР для участия в боевых действиях. Кроме того, в Пхеньяне планируется возвести монумент боевой славы в честь павших солдат, чтобы увековечить их память.

До этого первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, как Северная Корея поддержала Россию в освобождении Курской области. По его словам, КНДР выполнила условия договора о взаимопомощи, активно участвуя в боевых операциях: их подвиг должен стать сигналом против неонацизма. Также Водолацкий отметил мужество российских бойцов и добровольцев, включая бригаду «Ветераны» и 11-ю гвардейскую десантную бригаду.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Россия будет мстить за убитых и замученных мирных жителей Курской области. Парламентарий также напомнил, что с самого начала военной спецоперации выступал за создание зоны безопасности вдоль границ. Однако теперь, считает он, ею должна стать вся Украина.