В России объяснили, почему КНДР пришла на помощь в освобождении Курщины Депутат Водолацкий: бойцы КНДР сражались за Курщину по договору о взаимопомощи

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Северная Корея поддержала Россию в освобождении Курской области, выполняя условия всеобъемлющего договора о взаимопомощи, объяснил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии NEWS.ru. По его словам, военные КНДР выполнили дружеский долг и проявили мужество и героизм.

КНДР, выполняя условия всеобъемлющего договора о взаимопомощи, пришли на помощь России, первые дни проведя на полигонах для боевого слаживания с нашими подразделениями, а затем активно участвовали во всех боевых операциях, — отметил депутат.

Водолацкий подчеркнул, что корейский народ может гордиться своими солдатами, проливавшими кровь за освобождение российского региона. По мнению парламентария, их подвиг должен стать сигналом для всего мира о последствиях поддержки неонацизма.

Депутат также напомнил, что не называл конкретных сроков, но отмечал: к 9 Мая Курская область будет полностью освобождена. По его словам, российские бойцы проявили себя достойно.

Как заметил Водолацкий, помимо подразделений, которые упоминал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, он бы выделил еще добровольческий штурмовой корпус — бригаду «Ветераны» и 11-ю гвардейскую десантную бригаду, участвовавшие в освобождении Суджанского района.

Те командиры подразделений, наши бойцы, солдаты добровольческих подразделений, которые освобождали нашу землю, проявили чудеса героизма и мужества, спасая мирное население. <…> Честь и хвала солдатам российской армии, — заключил Водолацкий.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что Россия будет мстить за убитых и замученных мирных жителей Курской области. Парламентарий также напомнил, что с самого начала военной спецоперации выступал за создание зоны безопасности вдоль границ. Однако теперь, считает он, ею должна стать вся Украина.