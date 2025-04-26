«За убитых и замученных»: в России дали Зеленскому одно обещание ради курян Депутат Миронов: Россия отомстит за убитых и замученных ВСУ мирных курян

Фото: МО РФ

ВС РФ в зоне СВО

Россия будет мстить за убитых и замученных мирных жителей Курской области, заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и депутат Госдумы Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru. Он также подчеркнул, что Украина должна стать зоной безопасности для защиты РФ.

Что ж, тех, кто приходит к нам с мечом, ждет один плачевный финал. Теперь мы пойдем вперед и будем мстить за убитых и замученных мирных жителей, за разрушенные дома и сожженные храмы, — объяснил парламентарий.

Миронов заметил, что авантюра Киева закономерно провалилась. По его словам, ради этого президент Украины Владимир Зеленский, «озабоченный медийным эффектом и призрачными политическими выгодами», отправил на убой десятки тысяч своих солдат.

Парламентарий также напомнил, что с самого начала военной спецоперации выступал за создание зоны безопасности вдоль границ. Однако теперь, считает он, ею должна стать вся Украина.

Это залог нашей победы, в неизбежности которой я не сомневаюсь, — подчеркнул Миронов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. Украинские войска были выбиты из приграничного региона. По его словам, последний населенный пункт, который вернула российская армия, — Горналь.