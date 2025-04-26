Россия официально признала участие КНДР в СВО Герасимов: военные КНДР принимали участие в освобождении Курской области от ВСУ

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Военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики оказали большую помощь в разгроме ВСУ в Курской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, это было сделано в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки Вооруженных сил Украины, — сказал он.

Герасимов уточнил, что военные КНДР выполняли боевые задачи «плечом к плечу» с российскими военнослужащими. Он подчеркнул высокий профессионализм, мужество и героизм союзников.

Начальник Генштаба ВС РФ также докладывал, что вооруженные силы Украины потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч солдат убитыми и ранеными. Он добавил, что за время операции было уничтожено более 7,7 тысячи военной техники противника.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поздравил жителей региона с освобождением территории от украинских подразделений. По его словам, куряне долго ждали этого момента и верили в победу российских военнослужащих.