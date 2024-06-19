Альянс ядерных держав: визит Путина в КНДР стал сенсацией, которой не ждали

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Москва и Пхеньян заключили договор о стратегическом партнерстве, в рамках которого обязались помогать в случае «агрессии против одного из участников этого договора», как выразился президент России Владимир Путин. Договор был подписан в рамках его визита в КНДР. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной солидарности с Москвой в украинском конфликте. Означает ли новый договор, что страны заключили де-факто военный альянс и теперь будут посылать войска на помощь друг другу, изменит ли появление такого альянса расклад сил в новом многополярном мире — в материале NEWS.ru.

Как проходил визит Путина в КНДР

В среду вечером завершился государственный визит президента Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, который около трех часов ночи по местному времени встречал главу российского государства в аэропорту Пхеньяна, спустя примерно 21 час также лично проводил гостя до самого трапа самолета. В общей сложности руководители общались почти 11 часов.

Путина в поездке сопровождала более чем представительная делегация: вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов, другие министры, главы Роскосмоса, РЖД, а также губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Главной сенсацией визита стало подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Российский президент назвал его прорывным документом, позволяющим поднять взаимодействие на новый, качественный уровень.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (на первом плане справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (на первом плане справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Какой договор подписали Путин и Ким

Хотя Украину и КНДР отделяет множество часовых поясов, тема СВО стала одной из главных на переговорах. «Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора», — заявил Путин.

Президент напомнил, что США и другие страны НАТО поставляют высокоточные системы вооружений большого радиуса действий, самолеты F-16 и другое аналогичное вооружение и технику для ударов по российской территории. В этой связи, отметил Путин, Россия тоже «не исключает для себя» военно-технического сотрудничества с КНДР.

Напомним, в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума российский лидер предупредил, что Москва может отныне поставлять дальнобойное и высокоточное оружие противникам Запада в самых разных регионах мира. Путин тогда не исключил, что такое оружие будет применяться «по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Что значит военно-техническое сотрудничество РФ с КНДР

Эксперт клуба «Валдай» профессор СПбГУ Станислав Ткаченко в беседе с NEWS.ru назвал договор «сенсацией, которой мы не ждали». Он уверен, что за формулировкой о «помощи в случае агрессии» скрывается новый прочный военный альянс. «Причем это альянс в старом, строгом формате, который был характерен для XIX столетия. Даже в XX веке такие формулировки использовались крайне редко. То есть это жесткий договор, обязывающий стороны действовать», — убежден профессор.

Эксперт предположил, что к соглашению будут добавляться секретные статьи: в них будет четко прописано, при каких условиях, в какие сроки и какие войска должны выделяться друг другу в качестве помощи. «У России появляется союзник, на которого мы можем рассчитывать в трудной обстановке, — говорит Ткаченко. — Сейчас сложные условия, все-таки РФ ведет специальную военную операцию. Формы сотрудничества могут быть разные. Нам сейчас нужны определенные типы снарядов для РСЗО. Они у КНДР считаются лучшими в мире. Поэтому я думаю, что сотрудничество в этой сфере для нас особенно актуально».

Что касается слов Путина о военно-техническом сотрудничестве с КНДР, по мнению Ткаченко, это в первую очередь означает «не слишком афишируемые, но уж точно не тайные поставки вооружений из Северной Кореи в Россию», а не наоборот.

С профессором не согласен старший эксперт Российского института стратегических исследований Роман Лобов. По его мнению, до формирования оборонительного союза еще далеко.

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин, председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа на первом плане) и министр обороны РФ Андрей Белоусов

«Скорее речь идет просто об усилении сотрудничества в сфере безопасности, а задачи создания военного альянса, тем более заведомо направленного против третьих стран, не стоит. Хотя появление этой формулировки в договоре вызвано озабоченностями Москвы и Пхеньяна относительно ситуации вокруг глобальной и региональной безопасности в Северо-Восточной Азии», — отметил Лобов. Тем не менее, по его мнению, в КНДР подписанный договор считают партнерским, но не военным.

Что в Пхеньяне говорят об украинском конфликте

По словам Путина, в Москве высоко оценивают «последовательную и неизменную поддержку [Пхеньяном] российской политики, в том числе на украинском направлении». «Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой со стороны США и их сателлитов в отношении РФ», — уточнил президент.

В свою очередь Ким Чен Ын заверил: в КНДР осознают важность миссии и роль сильной России в поддержании стабильности баланса в мире. Кроме того, он выражает «полную поддержку и солидарность с российским правительством, армией и народом в выполнении специальной военной операции на Украине».

Ким добавил, что «самый мощный договор» РФ и КНДР был бы невозможен без «выдающейся дальновидности» Путина — «самого дорогого друга корейского народа». Россию же корейский лидер назвал «самым честным другом и соратником». По его мнению, визит Путина «подтверждает качество российско-корейских отношений, которые вступили в период самого высокого развития, и вместе с тем является великим историческим моментом».

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын

Как Россия и КНДР будут бороться с международными санкциями

Москва и Пхеньян продолжат «противодействовать практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии в политике, экономике и других сферах», заявил Путин. «Отмечу, что инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — потребовал он.

Российский лидер подчеркнул, что раз за разом «воспроизводимые западниками пропагандистские штампы уже не в состоянии замаскировать их агрессивные геополитические замыслы», в том числе и в регионе Северо-Восточной Азии. Россия и КНДР «проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата», подытожил Путин.

Почему КНДР считают важным игроком в Азии

Итоги визита Путина активно комментируют в российском парламенте. Это проявление формирования многополярного мира и окончания эпохи гегемонии Запада, считает депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Визит Путина укладывается в логику этих процессов. Он показывает, что [северокорейская] республика — „не страна-изгой», какой ее мечтают видеть США и их союзники, а участник глобальной трансформации, важный игрок в Азиатском регионе», — сказал NEWS.ru Миронов.

По его словам, американцы десятилетиями «пытались задушить» санкциями КНДР, а также Иран, Кубу и целый ряд других «непокорных» стран. Они создали множество мифов об их отсталости и кровожадности и сами слишком уверовали в них, считает лидер СРЗП.

«Теперь оказалось, что эти страны вполне могут бросить вызов США, тем более в сотрудничестве с Россией и Китаем. Напомню, что и КНДР, и Иран — это страны, обладающие собственными ядерными и ракетными технологиями. Отмахнуться или заткнуть им рот точно не получится. Расклад сил стремительно меняется не в пользу Запада», — добавил Миронов.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) на торжественном концерте в спортивном комплексе «Чеюкквон» в Пхеньяне

Депутат подчеркнул, что Россия не строит глобальную антизападную коалицию, а развивает взаимовыгодные отношения с дружественными странами. Но если Запад продолжит «свою агрессивную политику», то такая военная коалиция возникнет естественным образом, считает Миронов.

Ткаченко в свою очередь предположил: Северная Корея сделала прагматичный выбор в пользу РФ. На его взгляд, хотя эта страна до сих пор считалась союзницей не Москвы, а Пекина, в Пхеньяне подозревают, что конфликт США и Китая приближается.

«КНДР хотела бы встретить его в сильной позиции. А совсем прижиматься к Китаю, усиливать свою зависимость от него ей бы не хотелось. Северная Корея после Второй мировой войны балансировала между Китаем и Советским Союзом. Сейчас она, похоже, возвращается к этой политике. Но все-таки шаг Пхеньяна очень необычный», — отметил эксперт.

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