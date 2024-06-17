Предатели России, отмена ордера на арест Путина: итоги саммита в Швейцарии

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

По итогам мирного саммита в Бюргенштоке Киев заявил о готовности начать переговоры с Москвой, а Швейцария даже пообещала помочь с отменой ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина. Почему Запад согласился на переговоры, поедет ли лидер РФ на новый саммит и в чем противоречит себе президент Украины Владимир Зеленский — в материале NEWS.ru.

Почему ордер на арест Путина могут отменить

Выступая в Бюргенштоке, Зеленский дал понять, что согласен на диалог с Россией, и не исключил присутствия представителей Москвы на следующей аналогичной конференции. «Если Россия будет присутствовать на втором саммите, это будет означать, что она хочет мира и что она решила закончить войну», — сказал он.

После закрытия конференции глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что следующая подобная конференция должна пройти уже с участием России. В ходе обсуждений немецкий канцлер Олаф Шольц также не исключил возобновления личных контактов с Путиным.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что готова организовать новый саммит. По мнению главы Министерства иностранных дел страны Иньяцио Кассиса, встреча в верхах состоится еще до 5 ноября — президентских выборов в США. Как он добавил, Швейцария готова добиться фактической отмены ордера МУС на арест Путина, чтобы российский лидер смог лично принять участие в конференции.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

«Этот вопрос может быть урегулирован. Это возможно в соответствии с нашими законами. Безусловно, мы должны заниматься этим вместе с МУС. Для принимающей [международные мероприятия] страны возможны исключения из правил», — пояснил министр.

Амхерд добавила, что «исключения возможны, когда необходимо участие государственных лиц в конференциях».

Ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой был выдан в марте 2023 года. МУС обвинил их в «незаконной депортации украинских детей». Россия не признает юрисдикцию суда и не исполняет его решения.

Посетит ли Путин следующий саммит

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко считает, что само по себе уголовное дело против Путина и Львовой-Беловой лишено всяких оснований.

«Обвинение МУС в том, что Москва удерживала или захватывала детей, рассыпается на глазах. Происходят обмены между Россией и Украиной, дети из России отправляются на Украину и наоборот. Нет никаких списков несовершеннолетних, которых мы удерживаем. Поэтому с точки зрения содержания этот кейс Международного уголовного суда — пустой», — объяснил NEWS.ru Ткаченко.

Профессор сомневается, что российский лидер согласится участвовать в саммите в Швейцарии, тем более что самолету с российской делегацией придется в таком случае пролетать через воздушное пространство стран НАТО.

«Дело в том, что мы разочарованы политикой Швейцарии. После февраля 2022 года она перестала быть нейтральной страной. Об этом уже не раз говорил наш МИД, там нельзя проводить мирные переговоры», — напомнил Ткаченко.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники предположило, что новый саммит состоится этой осенью, а площадкой станет регион Персидского залива. «Важный вопрос для ЕС — как перейти от конференции в Швейцарии в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью с участием России», — поясняло агентство.

Ткаченко согласен, что конференция может состояться в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах, потому что Россия им доверяет. По мнению профессора, Путин не будет участвовать в саммите. «Скорее всего, нашу страну будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Вряд ли наш президент согласится на личную встречу с Зеленским», — предположил эксперт.

Фото: Jens Bttner/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

Разрешит ли Зеленский сам себе переговоры с Путиным

На саммите Зеленский также заявил, что готов начать мирные переговоры «уже завтра», но для этого Москва должна «уважать территориальную целостность» его страны и «вывести войска». Заявление украинского лидера противоречит законодательству государства. С осени 2022 года на Украине действует указ Зеленского, согласно которому ему запрещено проводить переговоры с Путиным.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что на саммите в Швейцарии мировое сообщество убедило украинского лидера в необходимости отменить это постановление. «У Зеленского, к сожалению, не хватило смелости сделать это самому, так как он понимает, в какой ситуации Украина оказалась», — предположил политик.

Ткаченко считает, что запрет на переговоры с Путиным де-факто уже утратил силу, поскольку все ключевые фигуры в Киеве признали желательность диалога.

«Фактически Зеленский сам себе и своему окружению дал такой приказ. И необязательно его будут отменять, ведь, с точки зрения РФ, в нем вообще нет никакого правового содержания. Этот документ был даже удобен, поскольку позволял России в острой фазе военного кризиса показать другим странам: мы не уступим под военным давлением. Кроме того, мы могли сослаться на недоговороспособность руководства Украины, на его нежелание вести переговоры», — объяснил эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие решения были приняты на конференции в Швейцарии

Килинкаров считает, что изначально Киев видел результаты конференции совсем иначе: задолго до ее проведения Украина должна была выполнить взятые на себя перед Западом обязательства — нанести России поражение в зоне боевых действий.

«Но все пошло по другому сценарию. Поэтому Киеву пришлось корректировать повестку мероприятия, отказаться от так называемой формулы мира Зеленского, изъять из нее главные семь пунктов, обсуждать вопросы, не имеющие ничего общего с мирным договором. Но многие страны — участницы саммита не захотели выглядеть клоунами. Было бы смешно выдвигать условия России, требовать от нее контрибуции и согласия на проведение трибунала на фоне отступления ВСУ», — считает он.

Фото: Paolo Giandotti/Us Quirinale/Global Look Press Представители стран — участниц конференции

Как сообщил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, по итогам саммита в Швейцарии несколько «традиционно имеющих хорошие отношения с РФ» стран впервые предложили Киеву каналы коммуникации с Москвой. По его словам, в Киеве не ожидали, что эти государства займут «такие позиции».

В Верховной раде заявили: саммит был провальным, потому что на нем заговорили о необходимости участия России в мирном процессе.

Как в России отреагировали на итоги саммита

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в таких условиях результативность конференции стремится к нулю. По его мнению, Зеленскому следует задуматься о мирном предложении Путина от 14 июня, в частности — о выводе украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признании новых российских регионов и снятии санкций с РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Песков

«Нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что и дальше для украинцев она будет ухудшаться. Но, наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Зеленский не тот человек, с которым можно фиксировать договоренности, де-юре это не будет иметь силы.

В российском парламенте тоже считают, что переговоры теперь можно вести с единственным органом власти Украины, не утратившим законности, — с Верховной радой.

«Условия для завершения украинского конфликта предельно четко сформулировал Владимир Путин. Это реалистичная формула мира, которая не нуждается в утверждении на русофобских „саммитах“ узурпатора», — напомнил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как он надеется, Запад и Киев поймут, что это «последнее предложение с российской стороны». «Дальнейшие условия будут только жестче», — объяснил Слуцкий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Слуцкий

Когда состоится новый саммит по Украине

Если новый мирный саммит и состоится, считает Ткаченко, то он зафиксирует новую реальность и даст конфликтующим странам гарантии безопасности. «На таком мероприятии должны обсудить две вещи. Первое — это военная капитуляция Украины. Пока неясно, каким образом она будет оформлена. Второе — переговоры о европейской или евразийской безопасности», — предположил эксперт.

Скорее всего, собрать новую встречу в верхах удастся только через год, когда завершится электоральный цикл во Франции, Великобритании и США, предрек Ткаченко, иначе Москве будет не с кем вести переговоры о завершении конфликта.

«Не уверен, что Зеленский останется на своем посту, не исключаю изменений внутри самой Украины. К тому же за время подготовки к форуму много чего изменится и на поле боя. Так что условия будут уже совершенно другие», — подытожил эксперт.

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