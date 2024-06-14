США грозят российскому ВМФ атомной подлодкой: это новый Карибский кризис?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет видеть у берегов Соединенных Штатов корабли ВМФ России, которые проводят военные учения возле Кубы. Его напугало, что в составе российской группы находятся фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомная подводная лодка «Казань», способные нести ядерное оружие. В ответ США прислали к берегам Острова Свободы атомную подлодку Helena. Почему Россия проводит учения вблизи побережья США и есть ли риск повторения Карибского кризиса — разбирался NEWS.ru.

Что возмутило Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп на встрече с республиканскими сенаторами в четверг, 13 июня, назвал немыслимым появление российских военных кораблей у берегов Кубы. «Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся», — заявил он.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что иностранным государствам не нужно беспокоиться из-за действий ВМФ РФ.

«Военные учения — это нормальная практика, в самых разных регионах мира это тоже нормальная практика для государств, тем более для такой крупной морской державы, как Российская Федерация. <...> Поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае», — отметил Песков.

Напомним, 17 мая отряд кораблей Северного флота российского ВМФ выдвинулся в дальний поход, направившись в Атлантический океан. В июне они провели учения, в которых приняли участие фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомная подлодка (АПЛ) «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». До этого они участвовали в боевой подготовке в Баренцевом море.

Фото: HOCH ZWEI/Global Look Pres Дональд Трамп

Фрегат «Адмирал Горшков» располагает 16 устройствами вертикального пуска. Их можно использовать для запуска крылатых ракет морского базирования 3М54 «Калибр-НК», противокорабельных ракет 3М55 «Оникс» и 3М22 «Циркон», способных нести ядерное оружие. АПЛ «Казань» в свою очередь оснащена 10 торпедными аппаратами и 8 вертикальными ракетными шахтами. Она может нести такие же ракеты, что и «Адмирал Горшков».

В ходе маневров российские корабли моделировали использование высокоточного ракетного оружия по расположению предполагаемого противника на дистанции более 600 км. АПЛ «Казань» также провела подводные испытания.

«Действия личного состава уверенные, нормативы отработаны согласно временным рамкам, оцениваю учение на оценку отлично», — заявил командир фрегата капитан II ранга Павел Конов.

После завершения маневров, в среду, 12 июня, российские корабли прибыли в порт Гаваны с неофициальным визитом. Они пробудут там до 17 июня. Экипажи кораблей встретятся с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, а также посетят достопримечательности острова. В Минобороны Кубы еще 6 июня отметили, что визит носит дружественный характер, а российские корабли не несут ядерного оружия.

Как на учения ВМФ РФ отреагировали в США

В Белом доме постарались не драматизировать ситуацию. В среду, 12 июня, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон внимательно следит за маневрами российского ВМФ у берегов Кубы. За ними наблюдают семь американских кораблей. Он также добавил, что Соединенные Штаты ожидают подобных учений и в будущем.

В американском конгрессе на российские учения отреагировали значительно более нервно, особенно представители Республиканской партии. Еще до начала маневров сенатор-республиканец Марко Рубио указал, что российские атомные подводные лодки не появлялись в Карибском бассейне более 30 лет.

Фото: Joaquin Hernandez/XinHua/Global Look Press Российский фрегат «Адмирал Горшков» в порту Гаваны на Кубе

«Если режим на Кубе решит позволить такой субмарине зайти в порт всего в 90 милях от наших берегов, то администрация Байдена должна добиться реальных последствий для них», — заявил Рубио.

Однако в Министерстве иностранных дел Кубы заверили, что заход иностранных кораблей в воды государства не несет угрозы для региона. «Визиты военно-морских подразделений из других стран являются исторической практикой революционного правительства с государствами, которые поддерживают отношения дружбы и сотрудничества», — отметило ведомство.

Но одними заявлениями США не ограничились. 13 июня в залив Гуантанамо, расположенный в юго-восточной части Кубы, прибыла американская АПЛ USS Helena.

«Быстроходная подлодка USS Helena выполняет свою глобальную миссию по обеспечению безопасности на море и национальной обороны. Местоположение судна и транзит были запланированы заранее», — заявило Южное командование Вооруженных сил США.

Фото: Li Zijian/XinHua/Global Look Press АПЛ «Казань» в порту Гаваны

Что означает визит на Кубу кораблей ВМФ РФ

Учения ВМФ России в Атлантическом океане и их визит на Кубу — это демонстрация военной силы, рассказал NEWS.ru капитан I ранга запаса Сергей Ищенко. По его словам, это угроза в адрес США, поскольку маневры проходили недалеко от штата Флорида.

«Это очевидная угроза, которая материализована у причала в Гаване, а не дружественный визит. И все же, думаю, провокаций не будет ни с российской, ни с американской стороны», — заявил Ищенко.

Решение провести учения и прибыть на Кубу было принято с прицелом на выборы в США, уверен эксперт. «Я полагаю, что это делается в том числе и для того, чтобы оказать определенное влияние на избирательную кампанию в США. Понятно, что оппоненты нынешнего режима используют эту ситуацию в борьбе против Байдена. Ведь, например, Трамп и раньше говорил, что нынешний президент США позволяет Путину вытирать о себя ноги, мол, русские совсем обнаглели», — пояснил он.

По мнению Ищенко, это будет «одним из аргументов оппозиции в борьбе против нынешнего режима в Вашингтоне», что было бы выгодно России. Кроме того, Москва демонстрирует готовность применить военную силу и приобретает дополнительное геополитическое влияние из-за захода российских кораблей на Кубу.

Фото: Joaquin Hernandez/XinHua/Global Look Press

Возможно ли повторение Карибского кризиса?

В этой ситуации можно провести параллели с тем, что происходило в отношениях СССР и США 60 лет назад, когда противостояние двух ядерных сверхдержав вокруг Кубы вылилось в 1962 году в Карибский кризис.

Напомним, в 1959 году на Кубе революционеры во главе с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Геварой свергли проамериканский режим президента Фульхенсио Батисты. После прихода к власти Кастро начал сближение с СССР.

В 1961 году Гавана разорвала дипломатические отношения с Вашингтоном, и США попытались провести военную операцию против режима Кастро, но она провалилась. А в 1962 году советский лидер Никита Хрущев принял решение разместить на Кубе советские ракеты в ответ на размещение американских в Турции.

Осенью 1962 года СССР разместил на острове ракеты с ядерными боеголовками, а США разработали масштабную десантную операцию вторжения на Кубу. Мир оказался на грани третьей мировой войны. Однако Хрущев и тогдашний президент США Джон Кеннеди сумели договориться о выводе ракет из Кубы и Турции соответственно.

Фото: Josh Edelson/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres Памятник Карибскому кризису в Гаване

«Карибский кризис кончился неприменением оружия ни одной из сторон. Он завершился, как и начался, угрозами и демонстрацией оружия. Да, мир был на грани войны, но ее не произошло. Сейчас она тоже не начнется. Россия просто проявляет свою решимость, да и вряд ли происходящее перерастет в столь острый кризис», — заявил Ищенко.

Он указал, что в размещении российского ядерного оружия на Кубе нет необходимости. Советский Союз, когда отправлял ракеты на остров, еще не обладал межконтинентальными баллистическими средствами доставки, какие есть у РФ. Кроме того, Россия соблюдает международные обязательства о нераспространении ядерного оружия.

«В то же время мы зря заявили о том, что корабли наши идут без ядерного оружия. Мне кажется, надо было сказать о том, что они будут „оснащены соответствующим образом“. И пусть на Западе гадают над тем, что „соответствующим образом“ означает», — посетовал Ищенко.

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