Макрон и Шольц провалились на выборах. Что это значит для России

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Граждане Евросоюза проголосовали на выборах в Европарламент (ЕП). Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что большинство депутатов в ЕП будут проевропейскими и проукраинскими. Как распределились голоса на выборах, почему проиграли партии канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона и что значат их итоги для России — в материале NEWS.ru.

Кто выиграл на выборах в Европарламент

Европейская народная партия (EPP), в которой состоит Урсула фон дер Ляйен, по предварительным данным, получит 185 из 720 мест в Европарламенте.

Чтобы фон дер Ляйен сохранить свой пост на второй срок, ей необходимо заручиться поддержкой минимум 361 депутата. Для этого ей достаточно коалиции с «Прогрессивным альянсом социалистов и демократов» (S&D), которому досталось 137 мест, и либералами из партии «Обновляя Европу», у которых 79 мандатов.

Консерваторы (блок ECR, куда в том числе входят партия итальянского премьер-министра Джорджи Мелони «Братья Италии» и польская партия «Право и справедливость», от которой ранее избирался президент Польши Анджей Дуда), а также правые и ультраправые партии (блок ID, в составе которого, в частности, французское «Национальное объединение» Марин Ле Пен и австрийская Партия свободы) улучшили позиции в ЕП. У них 73 и 58 мест соответственно.

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press Депутаты Европейского парламента аплодируют главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Кроме того, ожидается, что 14 мест в Европарламенте получит не входящая ни в одну из групп немецкая «Альтернатива для Германии» (АдГ). Победившая на выборах в ЕП в Венгрии партия ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана также заберет мандаты. Она набрала 44,6%, что стало худшим результатом в ее истории, но не помешало победить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результаты голосования на выборах в ЕП еще нужно проанализировать, но успехи правых партий заметны.

«Эту динамику видно невооруженным взглядом, и, безусловно, несмотря на то, что пока проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции, со временем правые партии будут наступать им на пятки», — сказал он.

Как подчеркнул Песков, Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, вопреки распространенному в Европе и Америке мнению.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что расклад политических сил в ЕП не изменится, так как системообразующие партии набрали большинство голосов и это позволит Урсуле фон дер Ляйен претендовать на переизбрание и с некоторыми коррективами проводить ту же политику, что и прежде.

«Важным моментом является усиление присутствия консервативных партий в Европарламенте. Они заняли большее число мест в этом представительном органе. Но создать коалицию и противостоять главным своим идеологическим противникам им вряд ли удастся», — считает ученый.

Как отметила глава ЕК, работа в новом составе ЕП начнется уже во вторник, 11 июня.

Фото: Belga/Keystone Press Agency/Global Look Press Общий вид зала Европейского парламента

Из-за чего Макрон проиграл выборы в ЕП

Правящие партии Франции и Германии потерпели неудачу на европейских выборах. Так, соратники президента Франции Эммануэля Макрона набрали в два раза меньше, чем националисты его конкурентки Марин Ле Пен: 14,6% против 31,4%. После такого провала глава Пятой республики распустил парламент и назначил внеочередные выборы на 30 июня.

По мнению доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, риторика французского лидера с его заявлениями об отправке войск на Украину сыграла против него.

«Макрон на внеочередных выборах в парламент рассчитывает на „антифашистскую мобилизацию“. Он будет говорить о том, что при небольшой явке Марин Ле Пен получила много голосов. Французский лидер считает, что напуганные результатами Ле Пен и [лидера политической партии „Реконкиста“] Эрика Земмура избиратели проголосуют за его партию или хотя бы за социалистов», — высказал предположение в разговоре с NEWS.ru эксперт.

Поражение Макрона было предсказуемо, считает Федоров. По его мнению, результаты выборов во Франции стали сенсацией, так как был зафиксирован более чем двукратный перевес по голосам «Национального объединения».

«Сокрушительное поражение Макрона объясняется тем, что его популярность в последнее время резко снизилась, особенно с 2022 года, когда ему удалось переизбраться. Его правление подкосила потеря абсолютного большинства в нижней палате парламента, что не позволяло проводить болезненные, но необходимые реформы», — считает ученый.

Как заметил Федоров, во Франции есть проблемы в финансовой сфере и растет уровень преступности. «Накануне выборов Макрон задействовал все что можно. Он пугал французов „смертью Европы“, выносил обвинения „Национальному объединению“, что оно якобы действует в интересах России. А избиратель вынес свой вердикт, нанеся сокрушительное поражение Макрону и его партии», — предположил Федоров.

По словам Пескова, Москва следит за процессами во Франции, «тем более принимая во внимание пока что чрезвычайно недружественный и даже враждебный настрой по отношению к нашей стране французского руководства». Но, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, решение Макрона назначить внеочередные парламентские выборы после неудачи на голосовании — внутреннее дело Парижа.

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Почему Шольц потерпел неудачу на выборах в ЕП

В Германии ультраправая партия «Альтернатива для Германии» набрала 15,6% — это ее лучший результат в истории — и заняла второе место. На первом оказался Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с 30,3% голосов.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 14,1%. Причем голоса избирателей буквально разделили страну по границе холодной войны. Западная Германия (бывшая ФРГ) голосовала за ХДС/ХСС, а Восточная (экс-ГДР) — за АдГ.

«Правящая партия СДПГ потеряла голоса из-за воинственной риторики не столько Шольца, сколько министра обороны Бориса Писториуса. В Германии тоже должны быть назначены досрочные выборы. Но России нечему в этом случае радоваться. Победившая партия ХДС настроена по отношению к Москве хуже, чем СДПГ», — пояснил Трухачев.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что провал партий Макрона и Шольца свидетельствует о том, что европейцы сделали отнюдь не проукраинский выбор. По его мнению, результаты голосования показывают: на самом деле жители ЕС устали от проукраинского парламента.

«Прошедшие выборы были не инерционным голосованием за „партию власти“, а вотумом недоверия адептам войны за гегемонию коллективного Запада во главе с США. Реальное „европейское большинство“ устало от чужих сражений, люди хотят жить в соответствии со своими национальными интересами, а не быть большой американской колонией. Их голоса зазвучат теперь громче», — уверен депутат.

Фото: Sabina Crisan/dpa/Global Look Press Олаф Шольц

Кто еще проиграл на выборах в ЕП

В Бельгии параллельно с европейскими проходили и национальные выборы, по результатам которых премьер-министр Александр де Кроо ушел в отставку. Страна тоже раскололась на два лагеря: во Фландрии, где говорят на нидерландском языке, успеха добились националисты, а во франкоязычной Валлонии лидируют левые.

«В Бельгии антиэмигрантские сепаратистские партии, выступающие против вооружения Украины и за выход Фландрии из состава Бельгии, получили больше половины голосов. Шольц в Германии и Макрон во Франции в отставку не подавали, в отличие от де Кроо, хотя они тоже проиграли», — обратил внимание Трухачев.

Как выборы в ЕП скажутся на отношениях России и Европы

По мнению Трухачева, на нынешних выборах в Европарламент евроскептики и консерваторы довольно преуспели, но недостаточно, чтобы радикально повлиять на изменение курса в отношении России и Украины.

«Европа будет меньше средств выделять на Украину, не будет столь жестких санкций в отношении России. Политика немного изменится, смягчится, но не более того. России не стоит рассчитывать на какие-то кардинальные перемены. Общественное мнение в европейских странах настроено антироссийски. Другое дело, что воевать с РФ эти страны не готовы, как и не готовы сильно затягивать пояса ради борьбы с Москвой», — объяснил он.

Федоров разделяет это мнение. По его словам, после выборов ситуация принципиально не изменится для России. Однако он не исключил, что Макрон немного смягчит антироссийскую риторику.

«Он может несколько приглушить свою внешнеполитическую активность, потому что внутренние проблемы вышли на первый план. Ему будет недосуг рассуждать про Украину, про то, что нужно нанести России сокрушительное поражение на поле боя», — подытожил эксперт.

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