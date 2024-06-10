У ВСУ появятся умные бомбы. Чем это опасно для России

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Украина готовится испытать корректируемые авиабомбы (КАБ) собственного производства, рассказал начальник воздушного командования «Центр» ВСУ Сергей Голубцов. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что у Киева не возникнет особых проблем с изготовлением такого оружия и оно создаст дополнительную угрозу для российских войск. Когда на Украине начнется массовое производство КАБ, по каким целям планируют бить ими ВСУ и чем на это ответит Россия — в материале NEWS.ru.

Что известно об украинских КАБ

По словам Голубцова, Киев переоборудует под КАБ имеющиеся на вооружении свободнопадающие бомбы. Он добавил, что первые испытания таких боеприпасов должны начаться уже через несколько недель. «Там есть некоторые конструктивные нюансы, нужно подобрать крыло, GPS-модуль, а также модуль управления», — сказал начальник воздушного командования «Центр» в интервью «Донбасс. Реалии», проекту «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

Голубцов подчеркнул, что сейчас на вооружении Украины стоят умные бомбы зарубежного производства, но Киеву важно развивать собственный военно-воздушный комплекс. Если снаряды смогут преодолевать российскую ПВО, «это будет стопроцентное попадание», добавил он.

КАБ — авиационные боеприпасы, оснащенные системами управления, которые позволяют точно поражать цели. В отличие от обычных «гравитационных», такие бомбы могут корректировать свою траекторию после сброса, используя различные методы наведения.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что к испытаниям нового оружия Киева следует относиться серьезно.

«Такие бомбы можно применять против каких угодно целей. Эта та же авиабомба, просто высокоточная. С ее помощью можно атаковать военные и промышленные объекты, укрепления, аэродромы, штабы и склады», — объяснил Козюлин.

Фото: Airman 1st Class Albert Morel/Keystone Press Agency/Global Look Press Умные авиабомбы GBU-39

Какие КАБ сейчас применяют ВСУ

По словам Голубцова, сегодня у ВСУ есть американские высокоточные умные авиабомбы GBU-39 разных калибров. СМИ сообщали, что Киев впервые использовал их в феврале 2024 года при ударе по Кременной в ЛНР. Этот боеприпас, оснащенный инерционной навигационной системой и локатором миллиметрового диапазона, не нуждается во внешнем сигнале GPS для поражения целей.

Благодаря встроенным крыльям он может планировать и корректировать траекторию полета, обходя препятствия и атакуя с неожиданных направлений. Дальность его действия составляет не менее 110 км, а масса боеголовки — 93 кг.

Как утверждает Голубцов, также на вооружении ВСУ имеются GBU-62. По данным The War Zone, они представляют собой комплект из умной крылатой бомбы JDAM-ER и неуправляемого боеприпаса серии Mk 80. Их точная конфигурация неизвестна, но речь может идти о калибре до 2000 фунтов (908 кг). В зависимости от высоты запуска бомба поражает цели на расстоянии до 72,4 километра.

Зимой 2023-го министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал, что до конца года Украина также будет ежемесячно получать по 50 французских бомб AASM 250 класса «воздух — земля». По его словам, ВСУ смогли модернизировать под них самолеты МиГ-29 и Су-24М. Кроме того, носителями этих боеприпасов выступают истребители F-16, которые Киев рассчитывает получить летом 2024 года.

Дальность применения AASM составляет от 50 до 70 километров, максимум достигается при сбросе с очень большой высоты — около 15 километров. В марте 2024-го Министерство обороны России впервые сообщило об уничтожении таких бомб в зоне спецоперации.

Первый заместитель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Бондарев в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что заявления Киева о производстве собственных авиабомб не зря прозвучали на фоне дискуссии о поставках F-16.

«Учитывая это, возникают сомнения, что бомбы будут иметь украинское происхождение. В данном случае НАТО пытается максимально эффективно использовать авиационные ресурсы совместно с полным арсеналом вооружений, планируемых к поставкам для защиты режима Зеленского», — считает сенатор.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Бомбы AASM

Когда и где начнется производство украинских бомб

По оценке Козюлина, у Украины не возникнет больших сложностей с производством умных боеприпасов. Он допустил, что Киев действительно может выпускать их по западным технологиям.

«Пока нельзя точно сказать, когда Киев начнет массово производить такого рода снаряды. Полагаю, речь идет о нескольких месяцах», — предположил он.

Военный обозреватель, эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник в беседе с NEWS.ru напомнил, что похожим образом украинская армия уже наладила сборку беспилотных летательных аппаратов. По его мнению, производство модулей планирования и коррекции для бомб вряд ли будет принципиально отличаться.

«Для их создания не нужны большие производственные предприятия, привычные заводы с большими конвейерами. Это довольно небольшие сборочные цехи, которые можно размещать буквально в подвалах, в отдельных помещениях. Их достаточно просто замаскировать. Массовое производство КАБ на Украине можно наладить, особенно за счет западных комплектующих», — считает он.

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Какие КАБ есть у России

Голубцов рассказал, что ВСУ сейчас используют около 100–300 высокоточных авиабомб в месяц, в то время как РФ — около трех тысяч.

Известно, что на вооружении российских войск стоят фугасные авиабомбы (ФАБ) с управляемым модулем планирования и коррекции. Они были разработаны еще советскими конструкторами, их основные мишени — военно-промышленные объекты, укрепленные сооружения и боевая техника. Минобороны РФ регулярно отчитывается об использовании ФАБ массой 500 кг в зоне СВО.

Канал CNN утверждает, что российская армия применяет также ФАБ-1500, но официального подтверждения этой информации не поступало. Госкорпорация «Ростех» в марте заявляла, что нарастила производство этих бомб, а также начала массовый выпуск ФАБ-3000.

Помимо этого, в СМИ время от времени появляются сообщения об ударах ВС РФ с применением КАБ массой 500 и 1000 кг. МО России подтверждало, что эти боеприпасы устанавливаются на истребители-бомбардировщики Су-34, но не рассказывало о конкретных случаях их использования.

Журнал Forbes со ссылкой на украинских аналитиков назвал российские КАБ «чудо-оружием», которое запускается вне зоны досягаемости украинских сил ПВО, с расстояния порядка 60 км. По информации обозревателей, сейчас у ВСУ нет боеприпасов, аналогичных российским бомбам.

Фото: МО РФ ФАБ-1500

Чем РФ ответит на умные бомбы ВСУ

Появление на вооружении Киева умных бомб собственного производства способно осложнить положение российской армии, считает Крамник. «ВСУ смогут применять авиабомбы с более далекого расстояния. Украина уже и так их использует, но через некоторое время таких авиабомб на Украине станет больше», — пояснил он.

Однако ВС РФ, по мнению Козюлина, могут нейтрализовать угрозу. Как считает эксперт, для этого следует массово применять средства радиоэлектронной борьбы. «У России есть качественные средства РЭБ, она сможет противостоять ударам таких боеприпасов. Там сложных технологий не надо, нужно просто массовое производство комплексов РЭБ. В этом случае происходит ситуация аналогичная борьбе с дронами, а у ВС РФ в этом богатый опыт», — пояснил он.

Бондарев предположил, что противодействие корректируемым авиабомбам ВСУ потребует большего внимания, точности и эффективности от российских летчиков и специалистов противовоздушной обороны. Однако в Совфеде не сомневаются в готовности военных отразить атаки противника и нанести упреждающие удары по местам размещения боеприпасов и их носителей.

«Самый эффективный способ противодействия и борьбы с любимыми типами авиационных бомб — это заблаговременное уничтожение их мест хранения и авиации еще до взлета. Владимир Путин и Сергей Лавров уже заявляли, что самолеты и их боевой груз будут уничтожаться независимо от того, с территории какого государства они взлетали», — резюмировал Бондарев.

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