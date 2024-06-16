В Раде назвали провалом конференцию по Украине в Швейцарии Депутат Рады Дубинский: «мирный» саммит превратился во «встречу друзей»

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конференция по Украине в Швейцарии обернулась провалом, заявил депутат Верховной hады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. Он добавил, что «мирный» саммит превратился во встречу друзей.

В первую очередь потому, что с первых слов выступавших прозвучала необходимость подключить к мирному процессу РФ. Что превратило «мирный» саммит в то, чем он был на самом деле, — встречу друзей с целью обсудить то, что уже и так обсуждается, — написал он.

Ранее сенатор от Крыма член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что задачи «мирного саммита» по Украине в Швейцарии не были достигнуты. По его мнению, Запад продолжит «подталкивать украинцев к войне с Россией», соответственно, конфликт лишь затянется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого призвал Зеленского задуматься о мирном предложении российского лидера Владимира Путина. По его словам, динамика положения дел на фронтах показывает — дальше для украинцев она будет ухудшаться. Политик, который ставит интересы родины выше собственных, добавил Песков, задумался бы над таким предложением.