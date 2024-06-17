В Киеве рассказали о новых каналах коммуникации с Москвой В Киеве заявили, что ряд стран предложили свои каналы коммуникации с Москвой

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Лубинец

Несколько «традиционно имеющих хорошие отношения с РФ» стран впервые предложили Киеву каналы коммуникации с Москвой, сообщил со ссылкой на уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрия Лубинца украинский портал «Эспрессо». Он уточнил, что предложения поступили на конференции в Швейцарии.

Неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной, — отметил Лубинец.

Омбудсмен добавил, что пока не может назвать эти страны. По его словам, украинская сторона не ожидала «таких позиций» именно от этих государств.

Конференция по Украине проходила в Бюргенштоке 15-16 июня. На ней обсуждались ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленными и обеспечение судоходства. Россия не была приглашена. Коммюнике конференции поддержали 78 стран.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее признал, что следующая международная конференция по завершению конфликта должна привести к его завершению, поэтому на нее нужно пригласить Россию. По его словам, рано или поздно с Москвой придется договариваться. Кулеба также отметил, насколько различаются позиции Запада и Глобального Юга. По его мнению, они говорят на разном языке.