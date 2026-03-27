Международная премия Eventiada Awards 2026 запустила прием заявок

Международная премия Eventiada Awards 26 марта запустила прием заявок на участие в юбилейном XV сезоне. К рассмотрению допускаются проекты из разных стран в сфере коммуникаций на любом языке. Важно, чтобы они были реализованы в период с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Всего представлено более 40 номинаций. Организатором премии выступает КГ «Орта», а одним из информационных партнеров — NEWS.ru.

Сегодня коммуникации переживают глубокую трансформацию. Акцент смещается с широкого охвата на измеримый бизнес-эффект и реальный возврат инвестиций. Ключевым становятся восстановление человеческого доверия, аутентичность и осмысленные личные связи. Гибридные форматы становятся стандартом, позволяя сочетать живое общение с цифровыми возможностями. Именно в этой динамике мы открываем юбилейный XV сезон Eventiada Awards для участников из разных стран. Премия уже давно вышла за рамки отраслевого конкурса и стала международной платформой, объединяющей профессионалов коммуникаций, — отметил гендиректор КГ «Орта», президент премии Eventiada Awards Николай Обрезков.

Eventiada Awards вручается за лучшие проекты в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций, корпоративных и бизнес-коммуникаций, устойчивого развития, а также в персональных и молодежных номинациях. Премия основана в 2011 году и зарекомендовала себя как один из ключевых институтов развития коммуникационной индустрии и платформа для обмена опытом. За время ее существования было подано более 9,5 тыс. заявок из 23 стран мира.

Ранее Eventiada Awards объявила победителей 2025 года. Мероприятие проводится с 2011 года и за это время успело стать отраслевой площадкой для формирования стандартов коммуникаций, оценки качества, эффективности, креативности и инновационности коммуникационных кампаний, реализованных в регионе.