27 марта 2026 в 10:23

Международная премия Eventiada Awards 2026 запустила прием заявок

Фото: Пресс-служба Eventiada Awards
Международная премия Eventiada Awards 26 марта запустила прием заявок на участие в юбилейном XV сезоне. К рассмотрению допускаются проекты из разных стран в сфере коммуникаций на любом языке. Важно, чтобы они были реализованы в период с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Всего представлено более 40 номинаций. Организатором премии выступает КГ «Орта», а одним из информационных партнеров — NEWS.ru.

Сегодня коммуникации переживают глубокую трансформацию. Акцент смещается с широкого охвата на измеримый бизнес-эффект и реальный возврат инвестиций. Ключевым становятся восстановление человеческого доверия, аутентичность и осмысленные личные связи. Гибридные форматы становятся стандартом, позволяя сочетать живое общение с цифровыми возможностями. Именно в этой динамике мы открываем юбилейный XV сезон Eventiada Awards для участников из разных стран. Премия уже давно вышла за рамки отраслевого конкурса и стала международной платформой, объединяющей профессионалов коммуникаций, — отметил гендиректор КГ «Орта», президент премии Eventiada Awards Николай Обрезков.

Eventiada Awards вручается за лучшие проекты в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций, корпоративных и бизнес-коммуникаций, устойчивого развития, а также в персональных и молодежных номинациях. Премия основана в 2011 году и зарекомендовала себя как один из ключевых институтов развития коммуникационной индустрии и платформа для обмена опытом. За время ее существования было подано более 9,5 тыс. заявок из 23 стран мира.

Ранее Eventiada Awards объявила победителей 2025 года. Мероприятие проводится с 2011 года и за это время успело стать отраслевой площадкой для формирования стандартов коммуникаций, оценки качества, эффективности, креативности и инновационности коммуникационных кампаний, реализованных в регионе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказал о прибавке к пенсии для работающих россиян в августе
Украинские военные целенаправленно ударили по двум школам
Джейкоб из «Сумерек» объявил, что станет отцом
ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б.Ю. Александров»
«Братья не по крови, а больше!» Боец СВО о фронте и возврате к мирной жизни
«Исторические достижения»: подпись Трампа впервые появится на долларах
Одна страна Евросоюза может оказаться под санкциями США
Захарова двумя словами описала нападение на Русский дом в Праге
Военный вертолет едва не столкнулся с пассажирским самолетом в США
Минздрав нашел связь между алкоголем и бесплодием
Афганистан заинтересовался российским топливом
Наступление ВС РФ на Харьков 27 марта: ситуация в Купянске, контратаки ВСУ
Азиатская страна ужесточит правила получения гражданства
Пожар охватил исправительную колонию под Магаданом
Раскрыты востребованные направления отдыха за рубежом на майские праздники
Ванная как граница дня: переход от активности к отдыху
Британия призвала союзников по НАТО готовиться к наихудшему сценарию
Премьер Италии Мелони после позора на референдуме заняла еще один пост
Аналитик указал на ловушку для США в Иране
Назван процент россиян, доверяющих Путину
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

