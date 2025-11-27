Международная премия Eventida Awards объявила победителей 2025 года. Мероприятие проводится с 2011 года и за это время успело стать отраслевой площадкой для формирования стандартов коммуникаций, оценки качества, эффективности, креативности и инновационности коммуникационных кампаний, реализованных в регионе. Президент Премии, генеральный директор КГ «Орта» Николай Обрезков отметил, что в этом сезоне проекты поступили из семи стран.

В этом сезоне премии проекты поступили из семи стран: Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, России и Узбекистана. В целом число заявок выросло на 15% по сравнению с прошлым годом; мы отмечаем большой рост в направлении рекламных и маркетинговых проектов и традиционно большой интерес к корпоративному и бизнес блоку, — подчеркнул Обрезков.

NEWS.ru стал информационным партнером премии. Заместитель генерального директора издания Анастасия Бучнева и руководитель направлений маркетинг и PR Полина Анисимова вошли в состав жюри. Бучнева также вручила награду в номинации ESG.

Очень радостно видеть, что тема ESG не потеряла свою актуальность. «Устойчивые проекты» очень ценны и имеют большую значимость для развития и нашего государства, и мировых практик, — подчеркнула заместитель генерального директора NEWS.ru.

Фото: Пресс-служба премии Eventida Awards

Председатель Общественной палаты города Москвы, Советник генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти и устойчивому развитию УК «Уральская сталь» Вадим Королев тем временем обратил внимание, что Премия уже много лет задает высокую планку для всей индустрии.

Eventiada Awards уже много лет задает высокую планку для всей коммуникационной индустрии, и уже не только России. В этом году мы увидели особенно глубокие, зрелые и ответственные проекты — они не только демонстрируют профессиональное мастерство, но и отражают ценности устойчивого развития, честного диалога и реального влияния на общество. Победители 2025 года убедительно доказали: коммуникации становятся ключевым инструментом доверия и развития, и именно поэтому их вклад так важен для современного мира, — отметил Королев.

Директор дирекции по стратегическим коммуникациям цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» Полина Тризонова поделилась, что ей искренне нравится участвовать в таких проектах. По ее словам, в этом году было особенное удовольствие рассматривать заявки на конкурс.

Мне искренне нравится участвовать в таких проектах. В этом году рассматривала заявки на конкурс с особенным удовольствием — вижу в них талант, честность и желание делать что-то важное для аудитории. Тем радостнее, что в этом году мы впервые открыли свою номинацию «Нарратив года» вместе с Eventiada Awards. Хочется, чтобы таких инициатив было больше, и чтобы авторы чувствовали нашу поддержку, — пояснила Тризонова.

Фото: Пресс-служба премии Eventida Awards

Руководитель отдела стратегических коммуникаций Т-Банк Александр Леонов рассказал, что компания участвует в Eventiada Awards с 2019 года. Он выразил мнение, что Премия успела занять самобытное место в сфере PR в России.

Мы участвуем в Eventiada Awards с 2019 года и видим, как премия не только поддерживает стабильный уровень качества и разнообразия проектов и участников, которых не всегда можно встретить на других коммуникационных премиях, но и постоянно развивается и трансформируется под реалии рынка. Можно сказать, что Eventiada Awards занимает свое самобытное место в сфере PR в России, и выделяется за счет нескольких факторов — один из которых — международный формат — в этом году приобрел особое звучание в связи с участием проектов из Европы и Европейского союза, — отметил Леонов.

Фото: Пресс-служба премии Eventida Awards

Eventiada Awards награждает лучшие проекты, реализованные компаниями и частными лицами. Победителей выбирает экспертный совет и международное жюри. В России премия входит в Grade A национального рейтинга НР2К.

