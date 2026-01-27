Форум по коммуникациям Baltic Winter состоится в Москве

В Москве на базе отеля «Арарат Парк Хаятт» 28 января состоится форум по коммуникациям Baltic Winter. На нем обсудят ключевые тренды отрасли в 2025 году, а также сделают прогнозы на 2026 год. Одним из главных событий форума станет презентация книги «Baltic Weekend: 25 лет коммуникаций». Организатором мероприятия стало коммуникационное агентство SPN Communications. Форум объединит руководителей и экспертов по PR, маркетингу и корпоративным коммуникациям.

Baltic Winter — это продолжение легендарного Baltic Weekend. Это место, где коммуникаторы России могут синхронизироваться и наметить векторы развития. Для меня этот Baltic Winter особенный: мы презентуем книгу «Baltic Weekend: 25 лет коммуникаций». Это история развития российской школы коммуникаций. 25 эссе, 25 авторов — сильнейших представителей индустрии. Уверен, что эта книга станет важным ориентиром для всех, кто строит и продолжает карьеру в коммуникациях, — сказал гендиректор SPN Communications, основатель форума Baltic Weekend Андрей Баранников.

В программу войдут выступления спикеров, панельные дискуссии, сессии и презентации. Кроме того, на форуме состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между форумом Baltic Weekend и Российской ассоциацией по связям с общественностью. Участники поговорят о продвижении туристического потенциала, развитии медиа и кино, влиянии ИИ на коммуникации и аналитику.

