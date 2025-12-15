Freedom Finance расширяется: кому перейдет «Транстелеком»

12 декабря 2025 года стало известно о значимом событии на рынке телекоммуникаций Казахстана: бизнесмен Тимур Турлов, который создал компанию Freedom Finance, станет акционером «Транстелекома». Это приобретение может стать ключевым этапом в развитии Freedom Telecom, входящей в холдинг Freedom Holding Corp.

История «Транстелекома»

«Транстелеком» был создан в 1999 году в качестве структурного подразделения «Қазақстан темір жолы» (КТЖ), позже став самостоятельной компанией. За многие годы работы организация прошла значительный путь: от техподдержки и модернизации системы связи в железнодорожной сфере до статуса системного интегратора в области IT, связи, автоматики и энергетики.

В 2017 году компания построила 15 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по всему Казахстану. Нурали Алиев, который контролировал организацию с Дмитрием Покупателевым через Unit Telecom, называл «Транстелеком» IT-компанией национального масштаба, предоставляющей весь спектр IT- и инфокоммуникационных услуг.

До Турлова «Транстелеком» уже менял нескольких владельцев. Нурали Алиев объявил о выходе из состава акционеров в феврале 2025 года и окончательно покинул компанию в августе, продав свою долю в Unit Telecom компании Jusan Mobile. Сегодня же новым акционером станет Тимур Турлов — один из богатейших бизнесменов страны с состоянием в $5,8 млрд.

Сделки Freedom Finance: путь к лидерству

Freedom Telecom проявляет интерес к «Транстелекому» уже не в первый раз. Еще в марте 2024 года компании заключили взаимное соглашение о купле-продаже семи центров обработки данных. Стоимость имущества тогда оценили примерно в 8,98 млрд рублей — это 26,07 % от стоимости активов «Транстелекома».

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Помимо этого, в сентябре 2024 года Freedom Finance приобрела за $23,88 млн компанию SilkNetCom, являющуюся партнером «Транстелекома» и занимающуюся строительством телекоммуникационных сетей. SilkNetCom участвовала в государственном проекте по проведению интернета в села — несколько лет назад организации создали консорциум для этого.

Подобные сделки демонстрируют стратегию стабильного развития и расширения присутствия на телекоммуникационном рынке. Поглощение «Транстелекома» может стать логическим продолжением заданного курса.

Почему сделка важна?

· Укрепление позиций на рынке. Компания «Транстелеком» входит в рейтинг 75 крупнейших частных компаний Казахстана и занимает 35-е место с выручкой 88,84 млрд тенге, а также чистой прибылью в 18,35 млрд тенге по итогам 2024 года. Включение этого актива в портфель Freedom Telecom значительно усилит ее влияние на рынке.

· Доступ к развитой инфраструктуре и опыту. Таким образом организация получит доступ к существующему портфелю услуг и проектам «Транстелекома», а помимо этого, к его опыту в реализации больших инициатив, таких как строительство ВОЛС и работа в рамках госпроектов.

· Расширение спектра услуг. Благодаря покупке «Транстелекома» компания Freedom Finance имеет возможность расширить перечень своих предоставляемых услуг, включив в него различные решения в области системной интеграции для ИТ, связи, автоматизации и энергетики.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

· Реализация новых проектов. Эта сделка открывает возможности для запуска новых проектов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. А накопленный опыт «Транстелекома» в реализации масштабных инициатив станет крайне полезным для компании.

Стратегия развития и новые вызовы

Тимур Турлов и его экосистема уже демонстрировали готовность инвестировать в телекоммуникационный сектор. В ноябре 2023 года FRHC утвердил стратегический план расширения бизнеса, который предусматривал вложения размером $650 млн в течение пяти лет.

Несмотря на это, перед Freedom Telecom не могут не стоять и определенные вызовы:

- задача интеграции компаний с разными корпоративными культурами и системами управления;

- конкуренция на крайне насыщенном рынке телекоммуникаций;

- необходимость поддержания высокого уровня качества предоставляемых услуг и удовлетворения ожиданий и запросов клиентов.

Приобретение «Транстелекома» — ключевой шаг в стратегии развития Freedom Telecom. Эта сделка позволит укрепить позиции на рынке, расширить спектр услуг и реализовать задуманные проекты. Вместе с этим перед Freedom Telecom встают задачи по интеграции активов и сохранению высоких стандартов работ.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Успех совершенной сделки и последующее развитие будут зависеть от разных факторов: от эффективности управленческой команды до рыночной конъюнктуры и госполитики в области телекоммуникаций. Однако потенциал для роста и укрепления позиций на рынке очевиден уже сейчас, и приобретение «Транстелекома» может заложить основу для дальнейшего лидерства Freedom Finance в секторе.