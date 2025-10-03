Жители дома в Екатеринбурге остались без чистой воды из-за ремонта

Управляющая компания многоквартирного дома в Екатеринбурге больше недели не может завершить ремонт коммуникаций по причине отсутствия запчастей, сообщает ЕАН. Из-за этого местные жители остались без чистой воды.

Как сообщают жильцы, несколько дней назад в подвале их дома начали замену труб холодного водоснабжения. Сначала рабочие демонтировали старые фильтры, но позже оказалось, что у управляющей компании нет новых деталей для установки. Собственники обратились в прокуратуру по факту ненадлежащего качества воды.

По информации представителей управляющей компании, ремонтные работы планируется возобновить с 6 по 8 октября. До этого момента вода будет поступать через резервную трубу, не имеющую фильтров.

Ранее в Екатеринбурге на перекрестке улиц Победы и Ильича произошел прорыв водопровода, в результате которого из-под земли забил мощный фонтан. Столб воды достигал высоты девятиэтажного дома, затопив проезжую часть, тротуары и припаркованные во дворах автомобили.