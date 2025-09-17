Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 12:06

Фонтан высотой с девятиэтажку забил из-под земли в российском городе

В Екатеринбурге из-за прорыва воды образовался фонтан высотой с девятиэтажку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Победы и Ильича произошел прорыв водопровода, в результате которого из-под земли забил мощный фонтан, сообщает E1.ru. Столб воды достигал высоты девятиэтажного дома, затопив проезжую часть, тротуары и припаркованные во дворах автомобили.

Очевидцы происшествия сняли впечатляющие кадры, на которых видно, как потоки воды обрушиваются на проезжающие машины. На место оперативно прибыли специалисты «Водоканала», которые перекрыли воду для локализации аварии. В ближайшее время аварийная бригада приступит к устранению прорыва и восстановлению дорожного покрытия.

Ранее столица Дагестана Махачкала оказалась затоплена из-за ливней. Судя по кадрам, водителям приходится форсировать потоки воды на дорогах.

Между тем сильные ливни на Бали привели к масштабным наводнениям, в результате чего целые дома оказались под водой. Наиболее пострадавшим жилым районом стал Западный Денпасар. Там приостановлена работа предприятий из-за серьезных повреждений инфраструктуры.

Екатеринбург
фонтаны
вода
происшествия
