25 ноября 2025 в 19:00

Спасаем садовую мебель и МАФы от зимних капризов: памятка для дачников

Спасаем садовую мебель и МАФы от зимних капризов: памятка для дачников
С наступлением холодов приходит пора задуматься об уборке и консервации садовой мебели и малых архитектурных форм. Эти элементы украшают участок, но если их не подготовить к зиме, они могут серьезно пострадать от влаги, мороза и перепадов температур.

Садовая мебель — это стулья, столы, лежаки, скамейки и другие предметы, которые используются на открытом воздухе. Малые архитектурные формы (МАФы) — это беседки, перголы, качели, фонтаны, декоративные арки и другие конструкции, придающие участку уют и стиль. Оставлять их на улице до весны нельзя, потому что влага проникает в материалы, вызывая гниение, коррозию, растрескивание и деформацию. Особенно страдают деревянные, металлические и текстильные изделия.

Уборка и консервация садовой мебели начинается с тщательной очистки. Все поверхности нужно протереть сухой тряпкой, удалить пыль, грязь и остатки листвы. Если мебель деревянная, ее можно обработать специальным защитным составом. Металлические элементы желательно обработать антикоррозийным средством. После этого мебель убирают в сухое помещение — это может быть сарай, гараж или кладовая. Если нет возможности занести внутрь, обязательно используйте плотные водонепроницаемые чехлы, которые защитят от осадков и ветра.

Уборка и консервация малых архитектурных форм требует особого внимания. Крупные конструкции, такие как беседки или перголы, нужно очистить от пыли и грязи, проверить крепления и при необходимости подтянуть болты. Деревянные элементы обрабатывают антисептиком, металлические — антикоррозийным составом. Если МАФы нельзя разобрать, их также накрывают прочными чехлами, которые не пропускают влагу и устойчивы к ветру.

Правильная уборка и консервация садовой мебели и малых архитектурных форм — залог их долгой службы и красивого внешнего вида. Следуя простым правилам, можно сохранить любимые предметы до следующего сезона и избежать дорогостоящего ремонта или замены. Уборка и консервация малых архитектурных форм — это несложная, но важная процедура, которая поможет сохранить уют и красоту вашего участка.

Виктория Семенова
В. Семенова
