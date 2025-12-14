Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 14:47

Ротшильды «разрывают» шедевры из своего многомиллиардного «мини-Лувра»

Ротшильды делят через суд многомиллиардную коллекцию шедевров в замке Преньи

Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Press
В семье Ротшильдов разгорелся судебный конфликт из-за коллекции произведений искусства стоимостью в миллиарды евро, сообщает The Guardian. В центре спора — права на собрание живописи, мебели и исторических предметов, хранящихся в швейцарском замке Преньи.

93-летняя баронесса Надин де Ротшильд утверждает, что покойный муж Эдмон де Ротшильд завещал ей значительную часть коллекции. Она планирует выставить ее в новом музее в Женеве.

Я унаследовала от мужа множество предметов, находящихся в замке Преньи, но после смерти сына забрать их стало невозможно, — заявила баронесса.

Нынешняя баронесса Ариана де Ротшильд, вдова сына Надин Бенжамена, настаивает, что коллекция должна оставаться неделимой и храниться в замке. В собрание входят работы Гойи, Рембрандта, Эль Греко, Фрагонара и мебель эпохи Людовика XVI.

Ранее стало известно, что картину художника Валентина Серова «Портрет Д. Г. фон Дервиза» выставят на торгах в Москве. Цена лота — $1,5 млн (1,152 млрд рублей). Общая стоимость всех лотов предварительно составляет 2,5 млрд рублей.

