Ротшильды «разрывают» шедевры из своего многомиллиардного «мини-Лувра» Ротшильды делят через суд многомиллиардную коллекцию шедевров в замке Преньи

В семье Ротшильдов разгорелся судебный конфликт из-за коллекции произведений искусства стоимостью в миллиарды евро, сообщает The Guardian. В центре спора — права на собрание живописи, мебели и исторических предметов, хранящихся в швейцарском замке Преньи.

93-летняя баронесса Надин де Ротшильд утверждает, что покойный муж Эдмон де Ротшильд завещал ей значительную часть коллекции. Она планирует выставить ее в новом музее в Женеве.

Я унаследовала от мужа множество предметов, находящихся в замке Преньи, но после смерти сына забрать их стало невозможно, — заявила баронесса.

Нынешняя баронесса Ариана де Ротшильд, вдова сына Надин Бенжамена, настаивает, что коллекция должна оставаться неделимой и храниться в замке. В собрание входят работы Гойи, Рембрандта, Эль Греко, Фрагонара и мебель эпохи Людовика XVI.

