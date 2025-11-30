Считавшаяся утерянной картина Рубенса была продана за €2,3 млн Неизвестный приобрел на аукционе в Версале полотно Рубенса за €2,3 млн

Картина художника Питера Пауля Рубенса под названием «Христос на кресте», которая считалась утерянной более 400 лет, ушла с молотка на аукционе в Версале, передает ТАСС. Зал аукционного дома Osenat был переполнен во время торгов.

Торги, начавшиеся с €500 тыс. (45 млн рублей) при оценочной стоимости в €1–2 млн (90–180 млн рублей), завершились продажей картины за €2,3 млн (207 млн рублей). Глава аукционного дома Жан-Пьер Осена назвал работу настоящим шедевром, подчеркнув, что Рубенс вложил в нее свой талант и полноту своей католической веры.

Осена отметил, что эта работа нетипична для фламандского мастера. Руководитель аукционного дома выразил мнение, что полотно предназначено для музея, причем для государственного. Имя покупателя пока остается нераскрытым.

Это Христос, усопший Христос на кресте, поэтому, разумеется, такая работа меньше подходит для гостиной, — указал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее сообщалось, что полотно Пабло Пикассо, которое долгое время считалось утраченным при транспортировке для выставки в Испании, все это время хранилось у местной 69-летней консьержки. Она случайно забрала его, подумав, что это обычная посылка. Женщина сообщила, что обнаружила посылку у двери и предположила, что это доставка из онлайн-магазина.