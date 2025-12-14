В Москве выставили на продажу более 200 картин русских классиков

В Москве выставили на продажу более 200 картин русских классиков РИА Новости: собрание русской живописи ценой в 2,5 млрд рублей уйдет с молотка

Собрание живописи стоимостью 2,5 млрд рублей выставлено на торгах в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома. Отмечается, что в него входят работы Валентина Серова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Ильи Репина. Всего будет представлено более 200 произведений.

Четырнадцатого декабря в Московском аукционном доме состоятся главные торги года. На них будет представлена беспрецедентная коллекция русской живописи XIX–XX веков, обещающая установить рекорд не только отечественного, но и европейского рынка искусств. Общий эстимейт лотов составил 2,5 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на этих торгах выставят картину художника Валентина Серова «Портрет Д. Г. фон Дервиза». Цена лота — $1,5 млн (1,152 млрд рублей). Портрет Дервиза художник написал в 1895-м по просьбе сына сенатора — Владимира.

До этого картина художника Питера Пауля Рубенса под названием «Христос на кресте», которая считалась утерянной более 400 лет, ушла с молотка за €2,3 млн (207 млн рублей) на аукционе в Версале. Зал аукционного дома Osenat был переполнен во время торгов