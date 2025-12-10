Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 18:24

Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве

В Москве на торги выставят картину Серова «Портрет Д.Г. фон Дервиза» за $1,5 млн

«Портрет В.НД. фон Дервиза, 1888», «Портрет Н.Я. фон Дервиза, 1888» и «Портрет Д.Г. фон Дервиза, 1895» (слева направо) на выставке «Валентин Серов. «Портрет В.НД. фон Дервиза, 1888», «Портрет Н.Я. фон Дервиза, 1888» и «Портрет Д.Г. фон Дервиза, 1895» (слева направо) на выставке «Валентин Серов. Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Картину художника Валентина Серова (1895-1911) «Портрет Д.Г. фон Дервиза» выставят на торгах в Москве, пишет vm.ru. Цена лота — $1,5 млн (около 1 млрд 152 млн рублей по текущему курсу). Общая стоимость всех лотов, предварительно, составляет 2,5 млрд рублей.

Это означает, что российской площадке впервые удалось предъявить коллекцию, превосходящую по стоимости и масштабу собрание «русских торгов» Christie's и Sotheby's, мировых лидеров арт-рынка, — уточнили представители аукциона.

Дмитрий Григорьевич фон Дервиз (1829-1916) был сенатором и членом Госсовета. Он также известен как один из авторов Судебной реформы 1864 года. Портрет Дервиза художник написал в 1895-м по просьбе сына сенатора — Владимира.

Ранее стало известно, что редкие графические работы художника Марка Шагала выставят на аукцион в Москве. Торги пройдут в субботу, 13 декабря, и будут разделены на две сессии, посвященные живописи, графике и декоративно-прикладному искусству. Аукционный дом «Литфонд» выступает организатором.

художники
картины
аукционы
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Российские спецслужбы накрыли канал по легализации тысяч мигрантов
Влад Соколовский рассказал, когда поймают угрожавших его семье сталкеров
Российская армия подкралась к ВСУ «с черного хода» и освободила село
Завершение карьеры, мнение об СВО, глухота: как живет Алиса Фрейндлих
Оправдательный приговор экс-милиционеру по делу об убийстве отменили
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.