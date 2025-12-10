Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве

Картину художника Валентина Серова (1895-1911) «Портрет Д.Г. фон Дервиза» выставят на торгах в Москве, пишет vm.ru. Цена лота — $1,5 млн (около 1 млрд 152 млн рублей по текущему курсу). Общая стоимость всех лотов, предварительно, составляет 2,5 млрд рублей.

Это означает, что российской площадке впервые удалось предъявить коллекцию, превосходящую по стоимости и масштабу собрание «русских торгов» Christie's и Sotheby's, мировых лидеров арт-рынка, — уточнили представители аукциона.

Дмитрий Григорьевич фон Дервиз (1829-1916) был сенатором и членом Госсовета. Он также известен как один из авторов Судебной реформы 1864 года. Портрет Дервиза художник написал в 1895-м по просьбе сына сенатора — Владимира.

Ранее стало известно, что редкие графические работы художника Марка Шагала выставят на аукцион в Москве. Торги пройдут в субботу, 13 декабря, и будут разделены на две сессии, посвященные живописи, графике и декоративно-прикладному искусству. Аукционный дом «Литфонд» выступает организатором.