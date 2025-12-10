Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 17:18

Редкие работы известного художника выставят на торги в Москве

Редкие работы Марка Шагала выставят на аукцион «Литфонда» 13 декабря

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Редкие графические работы художника Марка Шагала выставят на аукцион в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд». Торги пройдут 13 декабря и включат две сессии, посвященные живописи, графике и декоративно-прикладному искусству.

Аукционный дом «Литфонд» проведет две сессии торгов, посвященных живописи, графике и декоративно-прикладному искусству. В частности, во второй сессии заявлены исключительно редкие произведения графики Марка Шагала, — говорится в сообщении.

В каталоге представлены литографии разных лет, созданные художником в эмиграции и после нее. На продажу выставлены ключевые листы, среди них «Весна (Printemps)» 1938 года, две части литографии «Художник, его модели, Эйфелева башня. Видение Парижа» 1952 года и работа «Зеленая река (Le Fleuve vert)» 1974 года. Также представлены книжные иллюстрации и литографии, включая обложку «Библии» для журнала Verve 1956 года.

Ранее аукционный дом объявил о продаже рукописи знаменитой песни Виктора Цоя «Спокойная ночь». Композиция была написана в 1986 году. На документе стоит подпись методиста Нины Барановской — именно она решала, будет ли песня допущена к исполнению в Ленинградском рок-клубе. Стартовая цена редкого лота — 1 млн рублей.

