Пропавшую картину Пикассо нашли в неожиданном месте

Картина, созданная художником Пабло Пикассо (1881–1973), которая долгое время считалась утраченной при транспортировке для выставки в Испании, все это время хранилась у местной 69-летней консьержки, передает El País. Она случайно забрала ее, подумав, что это обычная посылка.

Полицейские провели расследование и опросили водителей, которые должны были доставить картину из Мадрида. Выяснилось, что работу, по всей видимости, забыли сами перевозчики. Ее забрала консьержка. Женщина сообщила, что обнаружила посылку у двери и предположила, что это доставка из онлайн-магазина. Она отнесла картину в консьерж-комнату, ожидая, что за посылкой вскоре придет получатель. После допроса полиция пришла к выводу, что произошла ошибка.

Картина Пикассо «Натюрморт с гитарой», созданная в 1919 году, исчезла 25 сентября. Произведение искусства стоимостью €600 тыс. (56 млн рублей) должно было быть перевезено из Мадрида в культурный центр CajaGranada, но так и не покинуло столицу. Полотно было застраховано, однако специальная компания, отвечающая за транспортировку, не выполнила свою задачу.