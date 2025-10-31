Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 15:56

Пропавшую картину Пикассо нашли в неожиданном месте

El País: пропавшую в Испании картину Пабло Пикассо случайно забрала консьержка

Картина Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой» Картина Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Картина, созданная художником Пабло Пикассо (1881–1973), которая долгое время считалась утраченной при транспортировке для выставки в Испании, все это время хранилась у местной 69-летней консьержки, передает El País. Она случайно забрала ее, подумав, что это обычная посылка.

Полицейские провели расследование и опросили водителей, которые должны были доставить картину из Мадрида. Выяснилось, что работу, по всей видимости, забыли сами перевозчики. Ее забрала консьержка. Женщина сообщила, что обнаружила посылку у двери и предположила, что это доставка из онлайн-магазина. Она отнесла картину в консьерж-комнату, ожидая, что за посылкой вскоре придет получатель. После допроса полиция пришла к выводу, что произошла ошибка.

Картина Пикассо «Натюрморт с гитарой», созданная в 1919 году, исчезла 25 сентября. Произведение искусства стоимостью €600 тыс. (56 млн рублей) должно было быть перевезено из Мадрида в культурный центр CajaGranada, но так и не покинуло столицу. Полотно было застраховано, однако специальная компания, отвечающая за транспортировку, не выполнила свою задачу.

Испания
Пабло Пикассо
картины
пропажи
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У представителя приматов обнаружили способность рационально мыслить
Лукашенко сообщил о замене ядерного арсенала в Белоруссии
В СК объяснили противоречивые показания сына Усольцевых
Появились кадры ликвидации важного для логистики ВСУ моста
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Автоэксперт придумал, как поддержать аккуратных водителей
Шумахера предупредили о рисках участия в серии гонок IndyCar
Во Владимире ликвидируют неразорвавшиеся снаряды после атаки БПЛА
Умерла одна из первых в США руководителей духового оркестра
Ушел из жизни британский актер-инвалид
«Моська лает на слона»: депутат об угрозах Зеленского в адрес Путина
Платформа здравомыслящих политиков может появиться в ЕС
Россиянам объяснили, когда банк может изменить условия по кредиту
Mash: ореховый бизнес отца Егора Крида задолжал за «коммуналку»
Эксперт объяснил, могут ли заблокировать Telegram и WhatsApp в России
Физик предупредил, что из-за ИИ масса людей станут невостребованными
«Общался с алкоголиками и бомжами»: вдова Балабанова о его поисках правды
Блогеру Шабутдинову вынесли приговор: на сколько он сядет, что он сделал
Диетолог рассказала о неочевидной пользе овсянки
«Все время грозит кризис»: глава АРБ о цифровом рубле, ипотеке, вкладах
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.