США вернут одной стране работы Пикассо после скандала с коррупцией

США вернут Малайзии работы Пикассо и Матисса после скандала с 1MDB

Малайзия получит 12 произведений искусства, в том числе работы Пабло Пикассо, Жоана Миро и Анри Матисса в результате переговоров с США, сообщает Bloomberg. Эти картины, хранящиеся в американских аукционных домах Christie’s и Sotheby’s, были приобретены бывшим юристом скандального государственного фонда 1MDB Жасмин Лу и оцениваются более чем в $30 млн (свыше 2,3 млрд рублей). Их возврат является частью процесса по возмещению активов, связанных с масштабной коррупционной схемой.

Переговоры прошли с участием Малайзийской антикоррупционной комиссии, Министерства юстиции и ФБР США. В центре обсуждений также были действия беглого малайзийского финансиста Джо Лоу, обвиняемого в организации хищения $4,5 млрд из фонда, и осужденного на 14 лет рэпера Pras, участвовавшего в схеме по содействию Лоу.

Лоу, заочно осужденный в Малайзии в 2018 году, предположительно скрывается в Китае. Страна продолжает добиваться его экстрадиции. В сентябре Малайзии уже удалось вернуть часть активов Лоу благодаря сотрудничеству с Сингапуром, где, по данным Минюста США, до сих пор находятся его средства, не вошедшие в текущее соглашение с американской стороной.

