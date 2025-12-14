Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025

США вернут одной стране работы Пикассо после скандала с коррупцией

Bloomberg: США вернут Малайзии работы Пикассо и Матисса после скандала с 1MDB

«Женская голова» (1939) Пабло Пикассо и «Мельница» (1905) Пита Мондриана «Женская голова» (1939) Пабло Пикассо и «Мельница» (1905) Пита Мондриана Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Малайзия получит 12 произведений искусства, в том числе работы Пабло Пикассо, Жоана Миро и Анри Матисса в результате переговоров с США, сообщает Bloomberg. Эти картины, хранящиеся в американских аукционных домах Christie’s и Sotheby’s, были приобретены бывшим юристом скандального государственного фонда 1MDB Жасмин Лу и оцениваются более чем в $30 млн (свыше 2,3 млрд рублей). Их возврат является частью процесса по возмещению активов, связанных с масштабной коррупционной схемой.

Переговоры прошли с участием Малайзийской антикоррупционной комиссии, Министерства юстиции и ФБР США. В центре обсуждений также были действия беглого малайзийского финансиста Джо Лоу, обвиняемого в организации хищения $4,5 млрд из фонда, и осужденного на 14 лет рэпера Pras, участвовавшего в схеме по содействию Лоу.

Лоу, заочно осужденный в Малайзии в 2018 году, предположительно скрывается в Китае. Страна продолжает добиваться его экстрадиции. В сентябре Малайзии уже удалось вернуть часть активов Лоу благодаря сотрудничеству с Сингапуром, где, по данным Минюста США, до сих пор находятся его средства, не вошедшие в текущее соглашение с американской стороной.

Ранее стало известно, что картина, созданная Пикассо, которая долгое время считалась утраченной при транспортировке для выставки в Испании, все это время хранилась у местной 69-летней консьержки. Она случайно забрала ее, подумав, что это обычная посылка.

