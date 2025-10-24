Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:53

В Испании нашли потерянный шедевр Пикассо

Полиция Испании нашла исчезнувшую при перевозке картину Пикассо

Восковая фигура испанского художника Пабло Пикассо Восковая фигура испанского художника Пабло Пикассо Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В Испании найдена картина художника Пабло Пикассо, исчезнувшая ранее во время транспортировки, сообщила пресс-служба полиции в соцсети Х. Проводится экспертиза подлинности картины.

Возможно, ее так и не погрузили в грузовик. Полиция продолжает расследование, — уточнили в органах.

Одна из работ Пикассо, «Натюрморт с гитарой», исчезла при странных обстоятельствах 25 сентября. Она должна была отправиться из Мадрида в культурный центр CajaGranada. Написанное в 1919 году полотно было застраховано на €600 тыс. (56 млн рублей). По версии СМИ, работа была потеряна в Мадриде и так и не выехала в Гранаду, несмотря на то, что частная компания, ответственная за ее хранение, должна была перевезти ее вместе с другими произведениями искусства.

Ранее прокурор Парижа Лор Беко заявила, что парижский музей Лувр понес ущерб в €88 млн (8,3 млрд рублей) из-за недавнего ограбления. Она подчеркнула, что историческая ценность похищенных предметов несоизмерима с их денежной оценкой. Воры вынесли из музея восемь драгоценных экспонатов из коллекции украшений императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I.

