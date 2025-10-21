Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 21:45

Названа сумма причиненного ущерба от ограбления Лувра

RTL: ущерб от ограбления Лувра составил €88 млн

Фото: YOAN VALAT/EPA/TASS

Прокурор Парижа Лор Беко заявила, что парижский музей Лувр понес ущерб в €88 млн (8,3 млрд рублей) из-за недавнего ограбления, передает радиостанция RTL. Она подчеркнула, что историческая ценность похищенных предметов несоизмерима с их денежной оценкой.

Директор Лувра оценила ущерб в €88 млн, — сказано в сообщении.

Беко добавила, что преступники не получат полной стоимости от продажи драгоценностей, даже если попытаются переплавить их. Она выразила надежду, что воры хорошо подумают и не станут уничтожать эти культурные ценности.

Ранее стало известно, что ценности, похищенные из Лувра, не были застрахованы, что лишает Францию возможности получить выплаты. В Министерстве культуры страны пояснили, что государство является «собственным страховщиком».

Между тем искусствовед Екатерина Лихачева считает, что, скорее всего, похищенные из Лувра экспонаты публика больше не увидит. По ее словам, ценные предметы не удастся продать, поэтому их передадут в частную коллекцию или же просто разберут на составные части.

Лувр
ограбления
Париж
прокуроры
