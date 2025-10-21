Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 17:13

Появились новые детали об украденных из Лувра украшениях

FT: украденные из Лувра украшения не были застрахованы

Ценности, похищенные из парижского музея Лувр, не были застрахованы, что лишает Францию возможности получить выплаты, сообщает Financial Times. В министерстве культуры страны пояснили, что государство является «собственным страховщиком».

Государство выступает в качестве своего собственного страховщика, когда работы национальных музеев находятся в их типичных местах хранения, — сказано в сообщении.

Как отмечают эксперты, для такого музея, как Лувр, страховка всей коллекции практически невозможна, поскольку такие шедевры, как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи или «Большой сфинкс из Таниса», практически не подлежат точной оценке.

