В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону

Оцепление и люди у здания Лувра в Париже, где произошло ограбление

Кража в Лувре стала политической пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону и наглядно продемонстрировала слабости правительства страны, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, грабители были заранее осведомлены о работе системы безопасности одного из самых главных музеев Европы.

За семь минут произошло очень серьезное ограбление Лувра, причем на глазах посетителей и под камерами. Всем абсолютно понятно, что похитители были полностью осведомлены о системе безопасности и смогли дерзко вытащить восемь украшений из главного музея Европы. Это политическая пощечина Макрону. Понятно, что все его оппоненты с удовольствием этим воспользуются. Это еще раз говорит об определенной слабости правящей системы Франции, — высказался Чепа.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что похищенные из Лувра экспонаты, скорее всего, окажутся в частных коллекциях. По его словам, исполнителей возможно найти по горячим следам, однако установить заказчиков будет значительно сложнее.