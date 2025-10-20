Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 13:41

В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону

Депутат Чепа: кража в Лувре показала слабости правительства Франции

Оцепление и люди у здания Лувра в Париже, где произошло ограбление Оцепление и люди у здания Лувра в Париже, где произошло ограбление Фото: Стрингер /РИА Новости

Кража в Лувре стала политической пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону и наглядно продемонстрировала слабости правительства страны, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, грабители были заранее осведомлены о работе системы безопасности одного из самых главных музеев Европы.

За семь минут произошло очень серьезное ограбление Лувра, причем на глазах посетителей и под камерами. Всем абсолютно понятно, что похитители были полностью осведомлены о системе безопасности и смогли дерзко вытащить восемь украшений из главного музея Европы. Это политическая пощечина Макрону. Понятно, что все его оппоненты с удовольствием этим воспользуются. Это еще раз говорит об определенной слабости правящей системы Франции, — высказался Чепа.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что похищенные из Лувра экспонаты, скорее всего, окажутся в частных коллекциях. По его словам, исполнителей возможно найти по горячим следам, однако установить заказчиков будет значительно сложнее.

Лувр
музеи
Франция
Эммануэль Макрон
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит невесте Лепса за обвинения Бони в проституции
Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании
Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская
Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским
В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи
Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода
Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США
Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане
В составе ВСУ сформировали группировку Объединенных сил
Житель Крыма получил срок за сотрудничество с украинской разведкой
Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни
Слова о Заворотнюк, муж-альфонс, отъезд из РФ: как живет Ольга Прокофьева
В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна
В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов
В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы
Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых
Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста
Военэксперт назвал способ бороться с рассредоточением ВПК Украины
Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России
Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.