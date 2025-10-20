Криминалист предсказал будущее украденных сокровищ Лувра

Похищенные из Лувра экспонаты, скорее всего, окажутся в частных коллекциях, выразил мнение в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, исполнителей возможно найти по горячим следам, однако установить заказчиков будет значительно сложнее.

Вероятность раскрытия кражи из Лувра высока. Исполнителей возможно найти по горячим следам. Другой вопрос: смогут ли установить заказчиков и найдутся ли сами ценности. Грабители могли выполнить свою работу, получить деньги и отдать товар, не зная клиента, а заказчик уже знает, как распорядиться этими вещами. Я думаю, что экспонаты всплывут где-то у подпольных коллекционеров. Надо искать у богатых людей, которые могут себе позволить приобрести такой антиквариат. Это уникальные и очень дорогие вещи, — пояснил Игнатов.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбившие Лувр преступники могли быть гражданами другого государства. По его словам, воры пробрались в парижский музей через окно с помощью установленной на автовышку лестницы и вырезали оконное стекло болгаркой.