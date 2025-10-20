Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 12:24

Криминалист предсказал будущее украденных сокровищ Лувра

Криминалист Игнатов: украденные экспонаты Лувра окажутся в частных коллекциях

Фото: РИА Новости

Похищенные из Лувра экспонаты, скорее всего, окажутся в частных коллекциях, выразил мнение в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, исполнителей возможно найти по горячим следам, однако установить заказчиков будет значительно сложнее.

Вероятность раскрытия кражи из Лувра высока. Исполнителей возможно найти по горячим следам. Другой вопрос: смогут ли установить заказчиков и найдутся ли сами ценности. Грабители могли выполнить свою работу, получить деньги и отдать товар, не зная клиента, а заказчик уже знает, как распорядиться этими вещами. Я думаю, что экспонаты всплывут где-то у подпольных коллекционеров. Надо искать у богатых людей, которые могут себе позволить приобрести такой антиквариат. Это уникальные и очень дорогие вещи, — пояснил Игнатов.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбившие Лувр преступники могли быть гражданами другого государства. По его словам, воры пробрались в парижский музей через окно с помощью установленной на автовышку лестницы и вырезали оконное стекло болгаркой.

ограбления
Лувр
Париж
криминалисты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
В Театре Ленсовета одним словом высказались о завершении Боярским карьеры
«Такие моменты прекрасны»: Мостовой о чудо-голе Воробьева в ворота ЦСКА
Раскрыты детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.