ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 19:07

Озверевшие бородачи избили непокорных девушек у клуба и попали на видео

В Нижнем Тагиле мужчины избили девушек из-за отказа ехать с ними после клуба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Нижнем Тагиле местные жители избили девушек у входа в клуб «Огни Востока» за отказ познакомиться, сообщил Telegram-канал Readovka. Бородатые мужчины били их по лицу, толкали и хватали за волосы. Кроме того, один из агрессоров оскорбил отца пострадавшей, погибшего на СВО.

Девушки ждали такси у входа в заведение, когда к ним подошла первая компания молодых людей. После отказа познакомиться они ушли. Затем подошли двое с бородами, которые не приняли отказ и начали приставать к незнакомкам.

Во время нападения одна из девушек обронила сумку. Ее забрал один из молодых людей из первой компании, которая подходила познакомиться.

По словам пострадавших, находившиеся рядом люди не помогли им и не попытались остановить нападавших. Девушки обратились в полицию с просьбой вернуть украденные ценные вещи и документы.

Ранее в Первоуральске группа подростков жестоко расправилась со школьницей. Они увели ее в лес, где избили и нанесли на спину букву Ж канцелярским ножом, обвинив в краже наркотиков. Подозреваемых, двух 17-летних юношей, задержали.
избиения
Нижний Тагил
девушки
клубы
ограбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова обвинила США во враждебности по отношению к Китаю
Захарова увидела в стратегии США основу для сотрудничества с Россией
Стало известно, почему Сидни Суини лишилась «Золотого глобуса»
В Сирии прошел военный парад с участием президента
Назван фильм-лидер по числу номинаций на «Золотой глобус»-2025
Айза одной фразой унизила Долину из-за квартирной эпопеи
Сын Кадырова получил почетную награду
Петербургского радикала уличили в связях с украинскими террористами
Путину рассказали о желании одного ветерана СВО
«Голубой огонек» — 2026, слухи о детях, кот из Донецка: как живет Дима Билан
Русская стена: Сафонов вернулся в стартовый состав ПСЖ и разгромил «Ренн»
Танец у шеста, слова о Зеленском, развод: как живет Светлана Ходченкова
Киев в тисках блэкаута, Буланова против Долиной: что будет дальше
Roblox, Snapchat, FaceTime заблокированы: что произошло и как их заменить
Антирейтинг новогодних подарков: что точно испортит праздник
Российские силовики вычислили украинские фейк-каналы из-за простых ошибок
Рассекречена вся информация о слежке СБУ за западными послами
ВСУ признались в потере истребителя и пилота
Власти Одессы взялись за евреев
«Произошла беда»: почему Долину обругали после шоу, в каком она состоянии
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.