Озверевшие бородачи избили непокорных девушек у клуба и попали на видео В Нижнем Тагиле мужчины избили девушек из-за отказа ехать с ними после клуба

В Нижнем Тагиле местные жители избили девушек у входа в клуб «Огни Востока» за отказ познакомиться, сообщил Telegram-канал Readovka. Бородатые мужчины били их по лицу, толкали и хватали за волосы. Кроме того, один из агрессоров оскорбил отца пострадавшей, погибшего на СВО.

Девушки ждали такси у входа в заведение, когда к ним подошла первая компания молодых людей. После отказа познакомиться они ушли. Затем подошли двое с бородами, которые не приняли отказ и начали приставать к незнакомкам.

Во время нападения одна из девушек обронила сумку. Ее забрал один из молодых людей из первой компании, которая подходила познакомиться.

По словам пострадавших, находившиеся рядом люди не помогли им и не попытались остановить нападавших. Девушки обратились в полицию с просьбой вернуть украденные ценные вещи и документы.

Ранее в Первоуральске группа подростков жестоко расправилась со школьницей. Они увели ее в лес, где избили и нанесли на спину букву Ж канцелярским ножом, обвинив в краже наркотиков. Подозреваемых, двух 17-летних юношей, задержали.