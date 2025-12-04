На Урале наркоторговцы раздели догола школьницу и изрезали ее ножом Подростки из Первоуральска совершили жестокую расправу над школьницей

Несколько подростков из Первоуральска в Свердловской области устроили жестокую расправу над школьницей, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, девушку увели в лес, где ее раздели догола, избили и вырезали на спине букву Ж канцелярским ножом. При этом сами напавшие являются наркоторговцами. Они обвинили девочку в краже запрещенных веществ.

Как уточнил канал, подозреваемых уже задержали. Им оказались два 17-летних парня. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков и покушении на убийство.

