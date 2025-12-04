Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 11:02

На Урале наркоторговцы раздели догола школьницу и изрезали ее ножом

Подростки из Первоуральска совершили жестокую расправу над школьницей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Несколько подростков из Первоуральска в Свердловской области устроили жестокую расправу над школьницей, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, девушку увели в лес, где ее раздели догола, избили и вырезали на спине букву Ж канцелярским ножом. При этом сами напавшие являются наркоторговцами. Они обвинили девочку в краже запрещенных веществ.

Как уточнил канал, подозреваемых уже задержали. Им оказались два 17-летних парня. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков и покушении на убийство.

Ранее в Новосибирске курьер ударил ногой женщину 1954 года рождения. На опубликованных кадрах отчетливо видно, как мужчина нагоняет пенсионерку в подземном переходе и попадает ей ногой прямо по голове.

Позднее выяснилось, что курьер состоит на учете у психиатров. Врачи посчитали, что он может жить и работать без ограничений. Сам мужчина заявил, что нанес удар якобы за то, что его оскорбили. При этом он признал свою вину. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

