Пнувший пенсионерку курьер раскрыл мотив своего проступка

Курьер, избивший пожилую женщину в центре Новосибирска, заявил, что нанес удар он якобы за то, что его оскорбили, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Отмечается, что при этом он признал свою вину. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ходе допроса в целом [задержанный] подтвердил, что нанес удар. Сделал это из-за того, что его якобы оскорбили, — сказал правоохранитель.

Ранее сообщалось, что курьер, пнувший пенсионерку в лицо в подземном переходе Новосибирска, состоит на учете у психиатров. Врачи считали, что он может жить и работать без ограничений. Однако, как утверждается, состояние молодого человека внезапно ухудшилось.

До этого курьер популярной торговой сети в Москве испачкал торт из заказа после того, как ковырялся в носу. Видеокамера в лифте жилого дома зафиксировала инцидент. На кадрах видно, как сотрудник службы доставки нажимает кнопку нужного этажа, параллельно ковыряясь пальцем в носу. После этого курьер достал клиентский десерт из упаковки, вытер об него руку и запаковал кондитерское изделие обратно.