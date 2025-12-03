Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:13

Пнувший пенсионерку в лицо курьер был в измененном состоянии

Пнувший пенсионерку в лицо курьер состоит на учете у психиатров в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Курьер, пнувший пенсионерку в лицо в подземном переходе Новосибирска, состоит на учете у психиатров, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, врачи считали, что он может жить и работать без ограничений. Однако, как утверждается, состояние молодого человека внезапно ухудшилось.

Доставщика после нападения на пожилую женщину уволили, а его данные передали полиции. 28-летнего подозреваемого задержали при попытке покинуть город. Правоохранители выясняют обстоятельства избиения пенсионерки. Информации о состоянии пострадавшей нет.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что подозреваемому в нападении на пенсионерку может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. По его словам, его поступок с большой долей вероятности будет квалифицирован как хулиганство.

В Нижнем Новгороде до этого суд арестовал местного жителя, напавшего на водителя автобуса. Фигурант, будучи в нетрезвом виде, ударил мужчину по лицу. Затем, выйдя на улицу, злоумышленник стал бить ножом по корпусу транспорта и повредил стекло.

курьеры
нападения
Новосибирск
пенсионеры
психиатры
задержания
