Пнувший пенсионерку в лицо курьер был в измененном состоянии

Курьер, пнувший пенсионерку в лицо в подземном переходе Новосибирска, состоит на учете у психиатров, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, врачи считали, что он может жить и работать без ограничений. Однако, как утверждается, состояние молодого человека внезапно ухудшилось.

Доставщика после нападения на пожилую женщину уволили, а его данные передали полиции. 28-летнего подозреваемого задержали при попытке покинуть город. Правоохранители выясняют обстоятельства избиения пенсионерки. Информации о состоянии пострадавшей нет.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что подозреваемому в нападении на пенсионерку может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. По его словам, его поступок с большой долей вероятности будет квалифицирован как хулиганство.

