03 декабря 2025 в 13:43

Юрист ответил, что грозит напавшему на новосибирскую пенсионерку курьеру

Юрист Салкин: напавшему на новосибирскую пенсионерку курьеру может грозить срок

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Напавшему на новосибирскую пенсионерку курьеру может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, инцидент с большой долей вероятности будет квалифицирован как хулиганство.

Могу предположить, что нападение курьера на пенсионерку в Новосибирске будет квалифицировано как хулиганство, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов или даже лишение свободы сроком до пяти лет, — пояснил Салкин.

О нападении курьера на женщину 1954 года рождения ранее заявили в прокуратуре Новосибирской области. В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как мужчина догоняет пенсионерку в подземном переходе и наносит ей удар ногой по голове. От полученного удара женщина упала на плитку.

Впоследствии стало известно, что курьера, ударившего пенсионерку ногой в подземном переходе Новосибирска, уволили. Личные данные нарушителя были переданы в правоохранительные органы.

