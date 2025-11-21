Курьер популярного магазина принес москвичу торт с козявками В Москве курьер популярного магазина залез пальцем в нос и вытер о торт клиента

Курьер популярной торговой сети в Москве испачкал торт из заказа после того, как ковырялся в носу, сообщает Telegram-канал «Царьград». Видеокамера в лифте жилого дома зафиксировала инцидент.

На кадрах видно, как сотрудник службы доставки нажимает кнопку нужного этажа, параллельно ковыряясь пальцем в носу. После этого курьер достал клиентский десерт из упаковки, вытер об него руку и запаковал кондитерское изделие обратно.

Ранее исследование платформы «Консоль» показало, что курьеры в Москве получают самый высокий в России среднесуточный доход, составляющий 20,5 тыс. рублей. Рынок курьерских услуг превращается в одно из ключевых направлений деятельности для самозанятых граждан страны, при этом максимальные темпы прироста численности исполнителей зарегистрированы в Краснодарском крае и Татарстане.

Кроме того, директор по корпоративным отношениям сервисов электронной коммерции ООО «Яндекс» Дмитрий Русаков заявил, что дискуссия о рисках доставки алкогольной продукции курьерами продолжается длительный период, а опасения относительно их безопасности являются преувеличенными. По его словам, курьерские службы уже осуществляют транспортировку ценных товаров, включая электронные устройства, без аналогичных опасений о возможных угрозах для сотрудников.