27 октября 2025 в 11:49

Раскрыт ежесуточный доход курьеров в Москве

«Консоль»: курьеры в Москве за сутки зарабатывают до 20,5 тыс. рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курьеры в Москве получают самый высокий в России среднесуточный доход в размере 20,5 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные исследования платформы «Консоль». Рынок курьерских услуг становится одним из ключевых направлений для самозанятых в стране, при этом наиболее высокие темпы роста числа исполнителей зафиксированы в Краснодарском крае и Татарстане.

Топ-2 регионов по доходу с оказания курьерских услуг традиционно в 2025 году занимают Москва и Санкт-Петербург, но самые высокие темпы роста числа исполнителей наблюдаются в Краснодарском крае и Татарстане, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что, согласно прогнозу социально-экономического развития, среднемесячная номинальная заработная плата в Москве увеличится на 8% в 2026 году, достигнув показателя в 196,6 тыс. рублей. Реальный рост доходов граждан с учетом инфляционной составляющей составит 2,4%.

Кроме того, исследование SuperJob показало, что россияне считают бедняком человека с ежемесячным доходом ниже 48 тыс. рублей. Для признания богачом, по данным аналитиков, необходимо зарабатывать порядка 930 тыс. рублей, что почти в 20 раз превышает минимальную границу бедности.

