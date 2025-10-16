Россияне признались, людей с какой зарплатой они считают бедняками SuperJob: человека с доходом меньше 48 тыс. рублей в месяц в РФ считают бедняком

Человека, у которого ежемесячный доход составляет меньше 48 тыс. рублей, россияне считают бедняком, показал опрос сервиса SuperJob. По данным аналитиков, для признания богачом нужно зарабатывать почти в 20 раз больше — 930 тыс. рублей. Исследователи отметили непрерывный подъем планки, ниже которой, по ощущениям респондентов, начинается бедность, сообщает РБК.

Только за последний год уровень ежемесячного дохода, необходимый для того, чтобы не считаться бедняком, вырос более чем на 11% — с 43 тыс. до 48 тыс. рублей. Переступить порог, за которым, по мнению участников опроса, начинается богатство, тоже стало сложнее: в 2015 году сумма необходимого для этого дохода была в два раза меньше — 453 тыс. рублей.

Жители Москвы и Петербурга, как оказалось, почти одинаково оценивают уровень бедности (54 тыс. и 53 тыс. рублей соответственно), но по-разному — уровень богатства. Для петербуржцев тот, кто получает в месяц больше 800 тыс. рублей — богач. Но чтобы считаться богачом в столице, нужно не меньше 960 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жители России стали реже пользоваться наличными деньгами. В среднем россияне носят с собой около 3,5 тыс. рублей. Это на 29% меньше, чем в прошлом году. Многие привыкли платить банковскими картами, улыбкой или по QR-коду.