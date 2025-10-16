Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 07:41

Россияне признались, людей с какой зарплатой они считают бедняками

SuperJob: человека с доходом меньше 48 тыс. рублей в месяц в РФ считают бедняком

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Человека, у которого ежемесячный доход составляет меньше 48 тыс. рублей, россияне считают бедняком, показал опрос сервиса SuperJob. По данным аналитиков, для признания богачом нужно зарабатывать почти в 20 раз больше — 930 тыс. рублей. Исследователи отметили непрерывный подъем планки, ниже которой, по ощущениям респондентов, начинается бедность, сообщает РБК.

Только за последний год уровень ежемесячного дохода, необходимый для того, чтобы не считаться бедняком, вырос более чем на 11% — с 43 тыс. до 48 тыс. рублей. Переступить порог, за которым, по мнению участников опроса, начинается богатство, тоже стало сложнее: в 2015 году сумма необходимого для этого дохода была в два раза меньше — 453 тыс. рублей.

Жители Москвы и Петербурга, как оказалось, почти одинаково оценивают уровень бедности (54 тыс. и 53 тыс. рублей соответственно), но по-разному — уровень богатства. Для петербуржцев тот, кто получает в месяц больше 800 тыс. рублей — богач. Но чтобы считаться богачом в столице, нужно не меньше 960 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что жители России стали реже пользоваться наличными деньгами. В среднем россияне носят с собой около 3,5 тыс. рублей. Это на 29% меньше, чем в прошлом году. Многие привыкли платить банковскими картами, улыбкой или по QR-коду.

опросы
бедность
зарплаты
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно закаляться: полное руководство для начинающих
Стоимость золота обновила исторический рекорд
«Китай отвергает»: Пекин ответил на призыв Трампа по нефти из России
Раскрыта причина пожара под Красноярском, где погибли мать и ее сын
В аэропортах США и Канады внезапно прозвучали аудио с восхвалением ХАМАС
В России хотят расширить список опасных пород собак
Полиция поймала мужчину, который три года питался людьми
В некоторых районах Москвы зафиксировали ночные заморозки
ДТП 2022 года с участием полицейского в Краснодаре признали терактом
Раскрыта баснословная сумма ущерба по делу экс-замглавы минстроя ДНР
40 тысяч на двоих: куда поехать зимой в РФ — самые интересные направления
Черная дыра для ВСУ, эпидемия косит бойцов: новости СВО к утру 16 октября
Два несовершеннолетних в Приморье заразились опасной инфекцией
Совет судей России утвердил отставку Момотова
Власть в Константиновке целиком перешла в руки украинских военных
Следователи разберутся в причинах аварии с участием автобуса в Приамурье
Россияне признались, людей с какой зарплатой они считают бедняками
У пьяных водителей начнут изымать автомобили
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 октября: инфографика
Свыше 50 дронов устроили налет на Россию посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.