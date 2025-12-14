Россиянам раскрыли, как распознать у себя синдром бедности Экономист Швецова: человек с синдромом бедности все время ожидает дефицита

Человек с синдромом бедности все время ожидает дефицита, заявила экономист Наталья Швецова. По ее словам, которые передает «Газета.Ru», этот страх закрепляется с детства и рост доходов не имеет значения.

В ресторане меню читается слева направо, сначала взгляд падает на стоимость, и только потом на блюдо. Привычка, доведенная до автоматизма, не меняется с ростом зарплаты. Человек может зарабатывать вполне достаточно, чтобы не считать каждую копейку, но внутренний фильтр продолжает работать так, словно живет в условиях непрекращающейся угрозы, — объяснила эксперт.

Она отметила, что это проявляются они не столько в крупных покупках, сколько именно в повседневных мелочах, показывая, насколько сильно чувства человека связаны с деньгами, делая их не просто числами, а источником эмоций. Человек избегает не лишних трат, а источника тревоги.

Ранее аналитик Дмитрий Вишневский заявил, что уровень средней зарплаты зумеров подталкивает их к тому, чтобы брать микрозаймы. Он отметил, что им недоступны крупные покупки, как предыдущему поколению.