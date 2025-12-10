ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 11:42

Аналитик объяснил, почему зумеры выбирают микрозаймы

Аналитик Вишневский: средняя зарплата зумеров толкает их к микрозаймам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Уровень средней зарплаты зумеров подталкивает их к тому, чтобы брать микрозаймы, рассказал RTVI аналитик Дмитрий Вишневский. Он отметил, что им недоступны крупные покупки, как предыдущему поколению.

При средней зарплате в 87 952 рубля зумерам уже не по силам то, что было доступно миллениалам — машины, квартиры, путешествия. Это усугубляет проблему лудомании: стремление к быстрым деньгам ведет их в МФО со ставками до 292%. На молодых там приходится 85% микрозаймов, что превращает азарт в долговую спираль, — рассказал Вишневский.

Аналитик отметил, что такое положение может привести к системному сдвигу в поведенческой экономике. По его словам, решением проблемы может стать работа над финансовой грамотностью поколения.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, что желание создать карьеру мешает зумерам устроить личную жизнь. По ее словам, как минимум каждый третий молодой россиянин сталкивается с тем, что работа негативно влияет на отношения с противоположным полом.

зумеры
кредиты
аналитики
миллениалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре девочки и 20 лет колонии: в Хакасии вынесли приговор педофилу
В Москве подвели итоги премии «ТОП-1000 российских менеджеров»
Рождественские елки украсили пастой и элитными шарами в европейском городе
Депутат Рады заявил о причастности еще одного чиновника к делу Миндича
Российский хоккеист стал второй звездой дня в НХЛ
Объекты ВПК и ТЭК Украины попали под удар
Продюсер ответил, как Родригез может вернуть востребованность публики
Инфекционист перечислил основные симптомы гонконгского гриппа
Попробуйте с бадьяном: как засолить икру форели вкусно — просто шик
Американист ответил, примет ли Конгресс США законопроект о выходе из НАТО
Песков рассказал о переменах в тематике вопросов на прямой линии с Путиным
Двух командиров ВСУ осудили за атаку пляжа в Курске
В Кремле отреагировали на заявления Трампа во время интервью Politico
В Госдуме высказались о запрете продажи энергетиков в продуктовых магазинах
В США раскрыли, чем Трамп пугает Европу и Украину
Песков раскрыл, успел ли Кремль обсудить с США слова Зеленского о выборах
Российские военные сужают кольцо окружения в одном городе в ДНР
Фарш, овощи и лаваш: гениально просто и невероятно вкусно
Депутат Госдумы предложил продавать энергетики в аптеках
Озвучено вероятное решение ЦБ по ключевой ставке на заседании 19 декабря
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.