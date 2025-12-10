Аналитик объяснил, почему зумеры выбирают микрозаймы

Уровень средней зарплаты зумеров подталкивает их к тому, чтобы брать микрозаймы, рассказал RTVI аналитик Дмитрий Вишневский. Он отметил, что им недоступны крупные покупки, как предыдущему поколению.

При средней зарплате в 87 952 рубля зумерам уже не по силам то, что было доступно миллениалам — машины, квартиры, путешествия. Это усугубляет проблему лудомании: стремление к быстрым деньгам ведет их в МФО со ставками до 292%. На молодых там приходится 85% микрозаймов, что превращает азарт в долговую спираль, — рассказал Вишневский.

Аналитик отметил, что такое положение может привести к системному сдвигу в поведенческой экономике. По его словам, решением проблемы может стать работа над финансовой грамотностью поколения.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, что желание создать карьеру мешает зумерам устроить личную жизнь. По ее словам, как минимум каждый третий молодой россиянин сталкивается с тем, что работа негативно влияет на отношения с противоположным полом.