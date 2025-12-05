Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 декабря 2025 в 06:45

Психолог объяснила, почему молодежи не хватает времени на отношения

Психолог Миллер: желание построить карьеру мешает зумерам устроить личную жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Желание создать карьеру мешает зумерам устроить личную жизнь, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, как минимум каждый третий молодой россиянин сталкивается с тем, что работа негативно влияет на отношения с противоположным полом.

Согласно опросам, работа мешает личной жизни как минимум 35% молодых россиян. Старт карьеры — это адреналиновый марафон. Нужно все успеть, всем доказать, все освоить. Конкуренция, кредиты, мечты о повышении. Время — валюта, и мы тратим ее на депозит под названием «будущее», забывая, что настоящее уже плачет в уголке. Гибридная работа внесла свои коррективы. Когда ты всегда на связи, сложно переключиться в режим «я сейчас просто человек, который смотрит сериал и держит кого-то за руку», — пояснила Миллер.

Она добавила, что синдром упущенных возможностей заставляет молодых людей жертвовать отдыхом и общением в угоду работе. По словам психолога, банальная усталость также мешает зумерам устроить личную жизнь.

Что еще заставляет зумеров жертвовать личной жизнью ради карьеры? Это синдром упущенных возможностей. Если ты не трудишься в субботу, а коллега работает, то кажется, что он уже обогнал тебя на повороте. И вот ты уже не на пикнике, а доделываешь отчет, думая: «Ну вот, еще один день, когда я не встретил любовь всей жизни, зато сводная таблица идеальна». Также построить отношения молодому поколению мешает усталость. После восьми часов работы, двух часов в дороге и трех часов на подработку сил хватает только на то, чтобы упасть в кровать и листать соцсети, — резюмировала Миллер.

Ранее доктор филологических наук Валерий Ефремов заявил, что поколение зумеров демонстрирует растущее равнодушие к интимной близости из-за глубоких психологических причин, в частности, высокого уровня тревожности и позднего взросления. По его словам, данная тенденция уже получила подтверждение в многочисленных социологических исследованиях, проведенных в западных странах.

