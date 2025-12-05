Психолог объяснила, почему молодежи не хватает времени на отношения

Желание создать карьеру мешает зумерам устроить личную жизнь, заявила NEWS.ru психолог Александра Миллер. По ее словам, как минимум каждый третий молодой россиянин сталкивается с тем, что работа негативно влияет на отношения с противоположным полом.

Согласно опросам, работа мешает личной жизни как минимум 35% молодых россиян. Старт карьеры — это адреналиновый марафон. Нужно все успеть, всем доказать, все освоить. Конкуренция, кредиты, мечты о повышении. Время — валюта, и мы тратим ее на депозит под названием «будущее», забывая, что настоящее уже плачет в уголке. Гибридная работа внесла свои коррективы. Когда ты всегда на связи, сложно переключиться в режим «я сейчас просто человек, который смотрит сериал и держит кого-то за руку», — пояснила Миллер.

Она добавила, что синдром упущенных возможностей заставляет молодых людей жертвовать отдыхом и общением в угоду работе. По словам психолога, банальная усталость также мешает зумерам устроить личную жизнь.

Что еще заставляет зумеров жертвовать личной жизнью ради карьеры? Это синдром упущенных возможностей. Если ты не трудишься в субботу, а коллега работает, то кажется, что он уже обогнал тебя на повороте. И вот ты уже не на пикнике, а доделываешь отчет, думая: «Ну вот, еще один день, когда я не встретил любовь всей жизни, зато сводная таблица идеальна». Также построить отношения молодому поколению мешает усталость. После восьми часов работы, двух часов в дороге и трех часов на подработку сил хватает только на то, чтобы упасть в кровать и листать соцсети, — резюмировала Миллер.

Ранее доктор филологических наук Валерий Ефремов заявил, что поколение зумеров демонстрирует растущее равнодушие к интимной близости из-за глубоких психологических причин, в частности, высокого уровня тревожности и позднего взросления. По его словам, данная тенденция уже получила подтверждение в многочисленных социологических исследованиях, проведенных в западных странах.