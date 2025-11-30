День матери
30 ноября 2025 в 05:00

В РАН объяснили, почему зумеры отказываются от секса

Эксперт РАН Ефремов: зумеры отказываются от близости из-за сильной тревожности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Поколение зумеров демонстрирует растущее равнодушие к интимной близости из-за глубоких психологических причин, в частности высокого уровня тревожности и позднего взросления, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН доктор филологических наук Валерий Ефремов. По его словам, данная тенденция уже получила подтверждение в многочисленных социологических исследованиях, проведенных в западных странах.

Во многих западных странах уже существуют социологические исследования, доказывающие, что зумеры — это самое не интересующееся сексом поколение. Ученые выделяют несколько психологических причин: высокий уровень тревожности и большая степень ответственности в межличностных отношениях, инфантилизация и позднее взросление, дефицит сложных коммуникативных практик, метаморфозы отношения к телу вследствие цифровой, бестелесной жизни. Отдельно я бы выделил отсутствие любопытства к сфере сексуальных практик, — пояснил Ефремов.

Ранее клинический психолог Елизавета Куликова заявила, что поколение зумеров перестало считать плохим отсутствие романтических отношений. По ее словам, молодые люди менее заинтересованы в сексе, так как увидели много преимуществ в концепции «жить для себя» без обязательств.

